Cade da cavallo durante gara. Paura per una quattordicenne: "Per poco ha perso conoscenza"

Una gara, un pomeriggio di sole, uno caldo, dopo tanti che si sonio susseguiti di maltempo. Una festa a pochi passi dal mare. Durante una delle iniziative in programma ieri pomeriggio al centro ippico di Boccadarno a Marina di Pisa (Country Club) si è verificata una caduta. Paura per una ragazzina della nostra provincia che è stata poi portata all’ospedale di Pisa. La 14enne era in sella al cavallo per la gara, categoria A2, salto a ostacoli quando - non si sanno ancora le cause - ha perso il controllo dell’animale ed è finita a terra.

"Ha perso momentaneamente conoscenza", raccontano i presenti. Molto lo spavento. Imemdiata la catena di soccorsi. E’ stato chiamato il numero di emergenza 112 che ha girato la chiamata alla centrale operativa del 118 che ha inviato sul posto la Misericordia arrivata dalla sede di Pisa.

I sanitari l’hanno subito immobilizzata, come accade nei casi in cui ci sono traumi, e l’hanno trasportata a Cisanello in codice rosso, il più grave proprio per la dinamica: ha un trauma cranico.

Una caduta che ha destato molta preoccupazione nella famiglia e nei presenti. I genitori si sono precipitati con lei in ospedale. Mentre i responsabili del centro sono rimasti in contatto con la famiglia per tutto il tempo, in attesa di notizie e in apprensione augurandosi che la piccola possa guarire il prima possibile.

In ospedale i sanitari l’hanno sottoposta a una serie di esami per il trauma subito.