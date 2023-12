Cadavere sulla spiaggia. Al setaccio i database delle persone scomparse

Vecchiano (Pisa), 11 dicembre 2023 - Per un cadavere senza identità scattano sempre anche gli accertamenti negli elenchi delle persone censite come scomparse. Sono, insieme ad altri approfondimenti, una pista da seguire. Ecco perché la polizia starebbe passando al setaccio – si apprende – il database delle persone della zona, e non solo della zona, che hanno fatto perdere le loro tracce. Risalendo anche indietro con il tempo. Ma potrebbe essere arrivato dal fiume Serchio o dall’Arno, o da molto lontano, spinto dalle correnti, il cadavere in avanzato stato di decomposizione che è stato trovato sabato sulla spiaggia di Marina di Vecchiano. Da un primo esame si tratterebbe di un uomo adulto e non sono stati rilevati segni evidenti di violenza. Ma sarà l’autopsia, disposta dal magistrato, a stabilire le cause e le tempistiche del decesso. Si tratta di un corpo molto decomposto che tuttavia potrà rivelare elementi importanti ai fini investigativi con gli accertamenti medico legali: collocazione temporale delle morte, l’eta presunta, cause del decesso, o altri dati, il prelievo del Dna potrebbe essere decisivo per eventuali comparazioni.

Resta poi l’approfondimento, appunto, tra gli scomparsi. Come quello per un uomo di Navacchio sparito nel 2013. Oppure, sempre un uomo sparito da Massa qualche mese fa e mai più rinvenuto. Ma si può andare ancora indietro.

Nel 2016 da Pontedera fece perdere le tracce un uomo che si allontanò per una passeggiata senza fare più ritorno. Un caso per il quale quale sono stati lanciati tanti appelli dai microfoni di Chi l’ha visto? Fino ad oggi tutte le segnalazioni non hanno trovato alcun riscontro. Nel 2009 – e qui siamo ancora più indietro – un anziano a Bientina uscì di casa per andare a comprare il giornale a metà pomeriggio e scomparve. Un vicino di casa l’avrebbe visto in piazza Vittorio Emanuele, fermo vicino alla chiesa. Ma anche in questo caso dell’uomo non è stata più trovata alcuna traccia. Se le correnti del mare avessero trascinato quel corpo da Livorno? Dal 2019 si cerca un uomo giovane uscito di casa e inghiottito dalla notte. Indietro nel tempo: non si sa più nulla dal 2011 di un uomo di origine tedesca che viveva a Livorno. Del cadavere trovato a Vecchiano è emerso che la morte risalirebbe ad oltre un mese fa. E che nessuno per ora lo avrebbe reclamato.