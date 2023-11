Cacciatori sparano a gatto sull’argine

Si fa sempre più complicata la convivenza tra i cacciatori che frequentano le campagne cascinesi e i residenti delle zone tra Zambra, San Casciano, San Lorenzo alle Corti. Stavolta a rimetterci quasi la pelle è stato il gatto di una famiglia che abita nei pressi del Rio Pozzale, tornato a casa ferito e - come accertato dal veterinario che l’ha in cura – colpito da una scarica di pallinida caccia a poche decine di metri dalla sua abitazione. Sulla vicenda i proprietari del micio sporgeranno denuncia ai carabinieri, ma le segnalazioni di incontri - e qualche volta scontri, per fortuna solo verbali - tra runners, ciclisti, persone che passeggiano, e il ‘popolo delle doppiette’ si ripetono di continuo. Anche sulla ciclovia che si snoda lungo l’argine dell’Arno, si trova proprio in mezzo ai campi dove sorgono – regolarmente autorizzati dalla Provincia – diversi capanni di cacciatori. Appostamenti fissi con regolare permesso, i cui titolari però entrano spesso ’in rotta di collisione’ con chi passeggia o va in bici.