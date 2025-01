Buscemi debutta a Bari ne "Il mercante di Venezia"

Domani e domenica debutta in prima nazionale al teatro Abeliano di Bari "Il Mercante di Venezia" di William Shakespeare, nella messinscena di Andrea Buscemi, che veste i ruoli di adattatore, attore e regista. Lo spettacolo, prodotto dalla compagnia Tiberio Fiorilli, nell’ambito di un progetto triennale finanziato dal ministero dello Spettacolo e il sostegno della Regione Puglia, vede protagonisti sul palco oltre all’attore e regista pisano, nei panni dell’usuraio Shylock, una dei personaggi più intriganti dell’universo shakespiriano e della drammaturgia di ogni tempo, c’è un affiatato gruppo di interpreti: Livia Castellana, Martina Benedetti, Luca Amoruso, Francesco Tammacco, Pantaleo Annese e Rosanna Casale, accompagnati dalle suggestive musiche originali di Niccolò Buscemi. Una delle più celebri commedie (o meglio dramma) di Shakespeare "Il mercante di Venezia - spiega Buscemi - è un testo spietato, uno spaccato di un’epoca che tutto sommato si è protratta fino alla nostra, con gli odi religiosi e i conflitti sulle diversità e le conseguenti pericolose frustrazioni. La storia è nota: in una simmetria quasi perfetta, nel parallelo alternarsi di scene e personaggi, il mondo reale di Venezia (coi suoi commerci e gli affari) e quello fantastico di Belmonte (intriso di passione e magia) si confrontano e contrappongono. Anche nella mia messinscena con visione registica basata sull’eterno conflitto fra le leggi morali e il potere, Shakespeare dimostra ancora tutto il suo inesauribile e inossidabile genio, capace di narrare come nessun altro uomini e donne nella loro interezza e nelle loro infinite sfaccettature".