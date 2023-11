Bus turistici: stagione di rincari

Lo schema di bilancio approvato dalla Giunta ridefinisce anche le tariffe per la sosta di bus turistici: quelli fino a 8,5 metri pagheranno 133,9 euro in alta stagione (da aprile a fine ottobre) e 89,3 euro a novembre e dicembre, ma il prezzo salirà ancora nel 2025 con tariffe da 210 euro in alta stagione e 160 in inverno. E così via per tutte le altre taglie (200 euro nel 2024 e 270 nel 2025 per i bus oltre gli 8,5 metri in alta stagione). Per i pullman autorizzati anche a circolare in centro la tariffa in alta stagione diventa di 168,7 euro per i bus fino a 8,5 metri e di 253,6 per i bus superiori a 8,5 metri (rispettivamente 240 e 325 euro per il 2025). Per camper e autocaravan sia nell’area di sosta del litorale che in quella di via di Pratale, invece, la tariffa è di 7 euro ogni sei ore sul litorale e 18 con pernottamento (compreso scarico e carico acqua) con partenza entro le 24 dall’arrivo in alta stagione (dal primo maggio al 30 settembre) e 15 nel periodo compreso tra il primo ottobre e il 30 aprile ma con le stesse modalità: ovvero la ripartenza entro le 24 ore dall’arrivo. La sosta per il solo pernottamento (dalle 20 alle 8) costerà invece 11 euro. Fissati anche i prezzi del servizio CicloPi, ovvero il noleggio di biciclette muscolari: l’abbonamento annuale vale 35 euro, comprensivi di prima ricarica obbligatoria di 5 euro, che scende a 25 per gli studenti. L’abbonamento settimanale costa 10 euro comprensivi di prima ricarica obbligatoria da 2 euro e quello giornaliero 5 euro (comprensivo di un euro di ricarica).