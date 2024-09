Bus enogastronomico tra Pisa e Livorno

Tra Pisa e Livorno a bordo di un bus con all’interno un ristorante per gustare le eccellenze enogastronomiche. È il progetto ‘Scopri l’Italia che non sapevi - Viaggio Italiano’, promosso dal ministero del Turismo. Per la Toscana l’aroma selezionato è il pane toscano Dop. I piatti sul bus pappa al pomodoro, coniglio ripieno al profumo di finocchietto e la torta coi becchi di Lucca. "L’enogastronomia – spiega l’assessore regionale al turismo, Leonardo Marras (nella foto), intervenuto a Pisa alla partenza della tappa toscana del bus, organizzata da Toscana promozione turistica - ha un ruolo sempre più cruciale".