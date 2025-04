Sarà il tema "Imprenditoria e Leadership" il fulcro della XVIII edizione del Premio Giovani Imprenditori, organizzato da Confcommercio Provincia di Pisa, che si terrà giovedì 17 aprile alle 17 nei locali della Stazione Leopolda. L’evento è organizzato con la compartecipazione della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest Terre di Pisa, il patrocinio della Regione, della Provincia e del Comune di Pisa, con il contributo di numerosi sponsor. Nell’anno del ritorno del Giro d’Italia, la kermesse ideata dal Gruppo Giovani Imprenditori Confcommercio Pisa avrà come ospite d’onore il commentatore sportivo, ex ciclista e già allenatore della Nazionale Italiana di Ciclismo, Davide Cassani e vedrà premiati sette imprenditori Under 40 di tutta la provincia che si sono distinti per i risultati raggiunti con le loro aziende sul territorio, oltre a un premio speciale conferito in memoria dell’imprenditore Gianluca Soldani. "In questa edizione abbiamo scelto di affrontare un tema nuovo rispetto agli anni precedenti: quello dell’imprenditoria e della leadership- ha spiegato il presidente Giovani Imprenditori Confcommercio Pisa Francesco Ciampi-un argomento centrale e attuale, che abbiamo deciso di approfondire insieme a un ospite d’eccezione come Davide Cassani".

Presenti alla conferenza stampa di presentazione il sindaco di Pisa Michele Conti, il sindaco di Calci Massimiliano Ghimenti, il sindaco di Terricciola Matteo Arcenni, gli assessori Pesciatini e Bonanno, il presidente Sib Confcommercio Pisa Fabrizio Fontani, il presidente di ConfLitorale Confcommercio Pisa Luca Ravagni e la presidente di ConfParco Confcommercio Pisa Giulia Antonelli.

"I giovani imprenditori rappresentano il futuro della nostra associazione" ha affermato Pieragnoli "ringraziamo tutti gli enti, le istituzioni e i partner che ci supportano in questa bellissima iniziativa, dimostrando sempre più interesse verso le imprese giovanili e il loro ruolo centrale per la crescita del nostro territorio". Durante l’evento si terrà anche la premiazione dei vincitori della terza edizione del Premio di Laurea, finanziato da Confcommercio Pisa, destinato a un laureato in Economia del Corso di laurea in Strategia, Management e Controllo dell’Università di Pisa. "Grazie a Confcommercio per questa bella iniziativa che compie 18 anni ma affonda le radici anche più indietro nel tempo" ha dichiarato il sindaco Conti.