Burioni contro il convegno nell’auditorium del Cnr

"Se anche il Cnr passa dalla parte dell’antiscienza, opporsi diventa inutile". È l’anatema social, lanciato dal suo profilo X (ex Twitter) da uno dei principali virologi italiani, Roberto Bruinìoni, contro l’area dlela ricerca pisana. Nel mirino del professore di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele è finito un convegno ospitato nell’auditorium di San Cataldo. "Complimenti al Cnr di Pisa (ente statale finanziato con i soldi delle nostre tasse) - ha scritto Burioni - per ospitare un convegno così prestigioso (andate a vedere cosa è Assis)", riferendosi alle posizione critica dell’associazione rispetto alle vaccinazioni. Burioni nel suo post mette il manifesto del convegno, dal titolo ‘Vivere in Salute’ che vede come ospite l’esperto di alimentazione Franco Berrino, (epidemiologo, già direttore del Dipartimento di Medicina Preventiva e Predittiva dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano), promosso da Assis-Associazione di studi e informazione sulla Salute. Immediata la replica del Cnr che si è dichiarato, con una nota del presidente dell’area della ricerca pisana Fabio Recchia, "estraneo al convegno ‘Vivere in salute’ organizzato dall’associazione Assis presso l’area di ricerca di Pisa". recchia ha poi precisato che l’Area della ricerca "ha ospitato il convegno ‘Vivere in salute’ voluto, organizzato e promosso dall’associazione Assis: il Cnr non ha contribuito né all’organizzazione né alla promozione dell’evento". Poi ha spiegato che "il tema trattato al convegno era ‘Vivere in salute’ con focus sulla promozione della salute e del benessere, prevenire le malattie croniche e l’invecchiamento precoce, aiutare a ristabilire lo stato di salute nelle persone colpite da patologie croniche associate a scorretti stili di vita".

Il riferimento implicito del Cnr è al fatto che nell’appuntamento programmato non si è parlato di vaccinazioni anti Covid e Recchia ha poi concluso: "Nessuna carica istituzionale del Cnr ha portato i saluti convenzionali (non avendo il convegno nessuna forma collaborativa con il Cnr), nessun ricercatore del Cnr è stato compreso tra i relatori; tra questi va sottolineata la figura conosciuta e apprezzata nella comunità scientifica di Franco Berrino, scienziato, epidemiologo, già direttore del dipartimento di Medicina preventiva e predittiva dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano dal 1975 al 2015".