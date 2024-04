"Brunelleschi day". Visite a Vicopisano

Oggi Filippo Brunelleschi torna nel borgo bandiera arancione di Vicopisano, con numerose iniziative, grazie a un grande evento organizzato dall’Amministrazione Comunale. Una giornata dedicata a tante e coinvolgenti visite guidate del nostro patrimonio storico e dei nostri monumenti, grazie alla Biblioteca Comunale, al Gruppo Culturale Ippolito Rosellini, a Capitolium Società Cooperativa, al Comitato Vivere San Jacopo, alla Parrocchia di Vicopisano, alla Compagnia Balestrieri di Pisa ecc,, con passeggiate e tour storici, rievocazioni, laboratori, giochi e avventure per bambini e bambine e tante sorprese. Il borgo e le bellezze storiche e architettoniche che ne fanno parte e che lo circondano, si schiuderanno come uno scrigno tra aperture eccezionali di pievi romaniche e torri medievali e biglietti scontati e gratuiti per i più piccoli, oltre a un gran divertimento per loro. Rocca del Brunelleschi, la Torre del Soccorso e il suo Camminamento, i panorami mozzafiato, le antiche carceri, l’archivio storico, Palazzo Pretorio, le casetorri, la Pieve di Santa Maria, la Pieve di San Jacopo a Vicopisano, la Botte di Alessandro Manetti, le Cateratte Medicee e le Cateratte Ximeniane di Leonardo Ximenes, a San Giovanni alla Vena e molto altro: tutto da scoprire. Sul sito www.comune.vicopisano.pi.it il programma con dettagli e orari, in attesa della seconda parte di Brunelleschi a Vicopisano, quando sarà consegnato il Premio Brunelleschi a una personalità che si è distinta, innovando, come ha fatto il celeberrimo architetto, in uno dei rami dello scibile umano. Per informazioni contattare i seguenti recapiti: 050796525-81m scrivere a [email protected] o mandare un messaggio whatsapp al numero 366/8301788.