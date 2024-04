Brillano Pinna in Coppa del mondo e Bertini ai Mondiali Under20

Parlano pisano la prima giornata dei mondiali Under 20 di scherma a Riad e soprattutto la Coppa del mondo di categoria. Dopo le prime due medaglie conquistate in Arabia Saudita da Irene Bertini (a sinistra, argento nel fioretto individuale) e il bronzo di Vittoria Pinna (foto a destra), quest’ultima conquista la Coppa del mondo in tesa a un podio tutto azzurro, davanti proprio alla Bertini e a Beatrice Molinari. Ma il dominio pisano è suggellato da un arrivo a pari merito nella classifica finale di Coppa del mondo tra Pinna e Bertini (entrambe con 137 punti) con la portacolori del circolo Di Ciolo che si piazza davanti alla fiorettista cresciuta nel Pisascherma e ora in forza ai al gruppo sportivo carabinieri, grazie al successo nella prova di Coppa del Mondo di Bangkok dello scorso dicembre. Bertini si consola con l’argento mondiale sfiorando il gradino più alto del podio dopo una straordinaria rimonta perdendo solo all’ultima stoccata con la canadese Jessica Guo per 15-14. "Sono felicissima - ha commentato Irene Bertini -e sono soprattutto contenta del mio atteggiamento avuto per tutta giornata in pedana. Certo ho un po’ di rammarico per l’ultima stoccata che non mi ha fatto vincere l’oro, ma sono comunque soddisfatta". La Bertini si è abbattuta infatti come un ciclone sulle avversarie fin dall’inizio dei primi assalti: con sole sei stoccate ricevute al girone si è ritrovata quattordicesima nel tabellone di diretta. Nei 64 ha superato 15-9 l’atleta di Hong Kong, Chan. Nel turno delle 32 successo per 15-7 contro la canadese Hayes. Negli ottavi assalto dominato contro l’egiziana Amr Hossny 15-5. Nei quarti la certezza della medaglia grazie al successo, conquistato fin dalle prime battute, contro la romena Dinca per 15-4. Si è arrivati così alla sfida tutta italiana (e anche tutta pisana) in semifinale contro Vittoria Pinna (del circolo Di Ciolo), assalto che ha visto imporsi Irene Bertini per 15-13 tra gli applausi dei presenti e un abbraccio finale tra le due compagne di squadra. Il successo della Pinna in Coppa del mondo conferma la tradizione pisana e italiana del fioretto Vittoria, infatti, succede ad Aurora Grandis che nella scorsa stagione aveva conquistato la Coppa del Mondo Giovani.