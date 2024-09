Bright night torna a brillare : "La ricerca veste al femminile tra sarcofagi, droni e robot"

Donna e ricerca, un connubio indissolubile. Il 27 settembre tutti pronti per la maratona Bright night un tour de force immersivo nella ricerca in un Pisa che è un enorme campus. Il focus è sulla ricerca declinata al femminile, ma c’è da sbizzarrirsi anche con vulcani, sarcofagi romani, droni, robot, cibi antichissimi, mostre e concerti. L’ateneo che cura tutta l’organizzazione di Bright, è vulcanico nel coinvolgere il pubblico su temi legati al cambiamento climatico, scoprire quali sono le specie vegetali da preservare, "generare" terremoti e misurarli tramite il modello di una stazione sismica, e assistere a simulazioni di eruzione vulcani. Per il tema "Bright Women", dalle 10, il Contamination lab organizza alla Sapienza, l’evento dal titolo Bright women "Shining in Innovation" dedicato all’imprenditoria femminile con la partecipazione della comunità accademica internazionale impegnata nelle Alleanze europee. L’incontro esplora le storie di successo e promuove l’empowerment femminile nel mondo imprenditoriale. Nella piazza Santa Caterina si parlerà di cibo, da come si mangiava al tempo degli antichi Etruschi, con l’esposizione di alcuni modelli 3D di reperti archeologici relativi a forme da cucina utilizzate per la cottura.

Scuola Normale. Guida ai sarcofagi romani del Camposanto monumentale con Francesca Sabbatini (allieva della Sns) e visita al Camposanto monumentale che si concentrerà sui sarcofagi di epoca romana, analizzandone la storia collezionistica, gli aspetti formali (tipologia, iconografia etc.) e il riuso in età medievale. Con Bright Tower, ci sarà la visita alla mostra "La Torre allo specchio. Le molte vite del Campanile del Duomo di Pisa". Sant’Anna. Palazzo Pilo Boyl, nuova sede del rettorato, accoglierà il pubblico per un’esplorazione guidata attraverso le sue stanze e i suoi segreti. I visitatori avranno l’occasione di immergersi nella storia dell’edificio, accompagnati da guide esperte. Dalle 17 fino a tarda serata, la nuova sede del Rettorato della Scuola Sant’Anna sarà animata da circa 30 stand che racconteranno le numerose linee di ricerca della Scuola a grandi e piccini. Le tematiche sono variegate e spaziano dalla sostenibilità ambientale, alla biorobotica, dalla valutazione dei servizi sanitari alla fotonica. Cnr.

Nell’area di San Cataldo la ricerca è donna, e guarda al benessere globale e alla next generation con venti incontri dedicati alle scuole. Si propongono poi due seminari per riflettere sugli stereotipi di genere legati alle discipline Stem, con particolare attenzione all’informatica tenuto da Giorgia Bassi e Beatrice Lami e sono imperdibili il Museo virtuale degli ecosistemi e ed il laboratorio del super laser. Ego-Virgo presenta il Van "Big bang machine" un’installazione immersiva mobile, in Piazza Santa Caterina, che farà vivere ai visitatori un viaggio virtuale nello spazio e nel tempo all’origine del nostro Universo. L’Ingv compie 25 anni e sarà il direttore Tomaso Esposti Ongaro a raccontare in piazza S.Caterina, i traguardi del prestigioso istituto.

Carlo Venturini