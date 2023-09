Bright a Pisa: un'edizione partecipatissima con il robot pittore

Al di sopra delle più rosse aspettative degli organizzatori. Quella di Bright è stata un’edizione partecipatissima perché ha coinvolto anche il mondo dell’associazionismo come la Fiab il mondo dell’imprenditoria e dell’enogastronomia. Impeccabile l’organizzazione di Unipi che ha coordinato il tutto. Bene, anzi benissimo il robot pittore della Scuola Sant’Anna, e la partecipazione al test di Turing con domande formulate da un filosofo di Unipi. L’auditorium del Cnr era già stracolmo in mattinata con il sold out di 500 studenti così come gli stand nell’area di San Cataldo dove si è tenuta per concludere, la spaghettata della ricerca Cnr. Questa è stata Bright che ha illuminato Pisa con 45 stand interattivi e 26 talk nelle piazze pisane. Ma non c’è stata solo la scienza, perché la notte della ricerca è finita con l’orchestra di Unipi in Piazza XX settembre e con il dj set di Radio Eco. I messaggi lanciati da Bright sono stati tanti: Unipi ha richiamato tutti alla mobilità responsabile con la "Pedalata con la Scienza" in collaborazione con Fiab. Sempre per Unipi, che ha svolto un complesso lavoro di coordinamento di tutti gli enti, i ricercatori di Informatica hanno inscenato il test di Turing. La Scuola Normale ha organizzato visite guidate in Piazza dei Cavalieri, alla Biblioteca e al Palazzo della Carovana. Per l’Ingv, c’è stata la classica geocamminata. Alla inaugurazione erano presenti: Giuseppe Iannaccone, prorettore vicario unipi, Alessandra Nardini, assessora Regione, Antonio Mazzeo, presidente Consiglio regionale, Michele Conti, sindaco, Sabina Nuti, rettrice della Scuola Sant’Anna, Francesco Cardarelli della Scuola Normale, Tomaso Esposti Ongaro, direttore sezione di Pisa di Ingv, Valerio Boschi, ricercatore di Virgo, Maria Evelina Fantacci, professoressa Infn- Pisa, Vincenzo Longo Cnr-Ibba, Francesco Oppedisano, presidente Cna.

Carlo Venturini