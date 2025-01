Borse di studio. Per ricordare. Casini e Cunsolo

Un’iniziativa solidale e di successo che è andata in scena lo scorso 28 dicembre, ovvero la cerimonia di consegna delle due borse di studio intitolate ai Maestri Fabrizio Casini e Luigi Cunsolo, del valore di 500 euro ciascuna, ai vincitori del bando di concorso per giovani musicisti - A.A. 2024/25 promosso dalla Premiata Filarmonica “G. Verdi” di Calci. Il bando, che gode del patrocinio e del contributo dell’amministrazione comunale, è stato istituito per la prima volta nel 2021 su impulso del Comune di Calci e organizzato dalla Filarmonica calcesana, con l’obiettivo di coniuguare il ricordo dei due Maestri, prematuramente scomparsi, e la passione per la musica che riuscivano a trasmettere ai loro giovani allievi.

Rivolto a bambini, bambine, ragazzi e ragazze di età compresa tra gli 8 e i 18 anni, iscritti a una scuola di musica della Valgraziosa oppure residenti nel Comune di Calci che frequentino un istituto pubblico scolastico a indirizzo musicale o un corso di istruzione musicale, il bando ha visto quest’anno 12 partecipanti, i quali si sono esibiti in canti e brani suonati con vari strumenti - tra cui batteria, tromba e pianoforte - di fronte a una commissione composta da referenti di realtà musicali locali. Da parte dell’amministrazione comunale e della Filarmonica “G. Verdi” si registrano i complimenti ai vincitori del bando, Leonardo Bonanni (batteria) ed Elettra Morelli (canto), così come a tutti i partecipanti, con l’augurio di proseguire con passione e dedizione nei rispettivi percorsi musicali.

"Valorizzare i giovani, le loro capacità e le loro passioni - il commento di Valentina Ricotta, vicesindaca con delega alle politiche giovanili - è un impegno preciso che ci siamo presi negli anni, nonché il modo per noi istituzioni di esprimere loro vicinanza e fiducia, che si tratti di studio, sport o, come in questo caso, musica e arte. E grazie a occasioni come queste possiamo apprezzare la capacità che i giovani hanno, di sapersi impegnare e sacrificare per raggiungere grandi obiettivi". La Filarmonica “G.Verdi” di Calci ringrazia la Corale S.Cecilia di Calci, gli amici dell’associazione Zebré e l’amministrazione comunale per questa nuova edizione del bando, che ricorda nel miglior modo i Maestri Casini e Cunsolo.