"Borgo a tavola", la cena sotto le stelle in largo Ciro Menotti

Pisa, 19 settembre 2024 - I commercianti del centro storico animano Borgo Stretto. Domani sera alle 20.30, gli esercenti del 'salotto buono' di Pisa hanno organizzzato una cena alle spalle della statua di Galileo, in largo Ciro Menotti. L'iniziativa "il Borgo a tavola", organizzata dai commercianti con il supporto di Confesercenti Pisa, sarà una cena aperta a tutti con menù fisso alla quale parteciperanno i negozianti della zona, clienti, residenti del centro storico, amici ma anche le Magistrature di San Francesco e Santa Maria.

Al costo di 35 euro, la tavola offre come antipasti crostini di fegatini di pollo con cipolle di Tropea in agrodolce, tagliere di salumi misti e formaggi toscani, pomodori gratinati al basilico fresco e formaggio; come primi un maccheroncino al ragù bianco e lasagna vegetariana al forno; arista al pepe rosa, patate al forno e verdure come secondo. Cantucci e vinsanto per dessert. Infine, sono anche compresi acqua, vino bianco e rosso.

"Noi commercianti abbiamo pensato di fare questa cena - afferma Fabrizio Di Sabatino, titolare dell'omonimo negozio di abbigliamento in largo Ciro Menotti e presidente di Confesercenti Pisa - che include tutte le anime del centro storico per creare una connessione tra tutti coloro che vivono questo territorio. L'auspicio è poter affrontare le problematiche che affliggono il borgo tutti insieme, oltre a una promessa: dare una mano ancora maggiore alle magistrature dedicando loro fin dai primissimi giorni di giugno uno spazio nelle vetrine nei negozi. Per questo - continua Di Sabatino - simbolicamente e fisicamente, scendiamo in piazza nella speranza che sia il primo passo di un percorso comune molto lungo e proficuo. Grazie a Confesercenti per l'aiuto e il supporto e soprattutto a coloro che parteciperanno".

Per ogni informazione e prenotazione si può mandare un whatsapp al numero 389-5491152. I numeri sono limitati.