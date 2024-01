Bonus sociali: scadenze di gennaio: "A disposizione 1,3 milioni di euro"

Sono cinque le misure sociali, tra bonus e contributi per famiglie e cittadini, erogati dal Comune di Pisa per cui è necessario presentare domanda nel mese di gennaio: Bonus Mamma e Bebè, Bonus Benzina, Bonus Anziani, Bonus Tari sia per le famiglie che per i giovani, contributi “Sport per Tutti” per famiglie con bambini e per adulti sopra i 65 anni. A queste misure nel corso dell’anno si aggiungeranno poi i Bonus Utenze Luce e Gas, Bonus Donna, i Bonus Alimentari e Bonus Animali d’affezione e i contributi destinati alle associazioni del territorio.

"Si tratta – spiega il sindaco di Pisa Michele Conti - di agevolazioni economiche pensate per dare un contributo concreto di sostegno a famiglie in difficoltà, anziani e persone giovani. Il difficile periodo di crescita dell’inflazione che stiamo vivendo da tempo, seguito alla lunga fase dell’emergenza Covid, ha determinato un incremento delle situazioni di povertà e disagio, con l’acuirsi di molte delle criticità che stanno mettendo in difficoltà un numero sempre maggiore di persone e famiglie pisane. L’amministrazione comunale di Pisa – continua il sindaco , grazie al sistema dei bonus sociali, attua da anni una politica di sgravi fiscali, aiuti e misure di sostegno a favore di singoli e famiglie, con l’obiettivo di contribuire al contrasto della povertà. Dal 2018 al 2022 le risorse messe in campo dal Comune di Pisa per dare sostegno alle fasce di popolazione più in difficoltà sono state oltre 5,3 milioni di euro. Agevolazioni confermate anche nell’anno 2023, per un totale di 1,3 milioni di euro, che si affiancano alle agevolazioni statali e regionali distribuite tramite gli uffici del Comune".