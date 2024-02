Bonamici Omaggio a Puccini

Nel centenario della scomparsa di Giacomo Puccini, la Scuola di Musica "Bonamici" omaggia il grande compositore toscano attraverso due concerti monografici destinati a un pubblico di giovani. Si tratta del terzo appuntamento della serie "Momenti Musicali" e i concerti si svolgeranno il 26 e 27 febbraio alle 10 alle Officine Garibaldi (ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria), nell’ambito del progetto di introduzione alla musica classica per bambini e ragazzi realizzato grazie al contributo di Fondazione Pisa. Lo spettacolo è un viaggio viaggio attraverso 12 storie meravigliose: le dodici opere liriche di Puccini, con l’esecuzione delle più note arie dei suoi personaggi femminili, da Manon Lescaut a Mimì e Musetta, da Tosca a Turandot, e le protagoniste degli eventi saranno 4 concertiste in carriera: Ilaria Casai e Rachael Stellacci (soprani), Laura Brioli (mezzosoprano) e Chiara Mariani (pianoforte).

L’attore pisano Luca Tessieri vestirà i panni di Giacomo Puccini raccontando in prima persona la vita, gli aneddoti, il contesto storico e le caratteristiche dei personaggi delle sue opere, così da orientare gli ascoltatori. Il progetto, unico nel suo genere, nasce per educare il pubblico del domani e per promuovere la conoscenza e la sensibilizzazione dei giovani verso il nostro patrimonio musicale-culturale. Oltre ai ragazzi, gli eventi sono consigliati a famiglie con bambini e ad appassionati d’opera. Seguiranno i concerti "Alla scoperta di Chopin" il 21 marzo con Luca Tessieri al pianoforte e, il 22 aprile, "Alla scoperta di Petr Ilic Cajkovskij e della musica russa" con Elisabetta Casapieri al violoncello e Carlo Pernigotti al pianoforte. Laura Brioli ha cantato nei maggiori teatri italiani e esteri, è un’esperta di vocologia artistica e insegna canto lirico alla Scuola di Musica Bonamici.

Rachael Stellacci, australiana trasferitasi in Italia nel 2008, ha vinto numerosi premi e svolge un’intensa attività concertistica nei più importanti teatri italiani e stranieri. Infine, Ilaria Casai, giovane cantante pisana, ha una brillante carriera come solista e ha debuttato in molte opere tra cui "Le Nozze di Figaro", "Don Giovanni", "L’elisir d’amore", "Gianni Schicchi", "Rigoletto" e "Lola". Per informazioni è possibile consultare il sito internet www.scuolabonamici.it