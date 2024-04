’Bollino blu’ nelle farmacie . Un simbolo di accoglienza

Un simbolo di accoglienza, guida, inclusione. Nella Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull’Autismo le Farmacie Comunali hanno presentato l’iniziativa "Bollino Blu", un gesto concreto alleviare le problematiche con le quali si misurano ogni giorno le famiglie. Per introdurre il servizio sono stati allestiti presso i punti vendita di Farmacie dei totem per la gestione delle file dotati di un pulsante di priorità dedicato alle persone autistiche ed indicato con il simbolo del "Bollino Blu", è stato inoltre formato tutto il personale aziendale in forza al pubblico, con corsi specifici tenuti in aula. L’iniziativa è stata presentata a Palazzo Gambacorti da Giulia Gambini, assessore alla disabilità, Giovanna Bonanno, assessore alle politiche socio sanitarie, Elisa Cascio, di Farmacie Comunali Spa, Mariana Berardinetti, pedagoga ed ideatrice del progetto "Bollino Blu", e Valeria Di Bartolomeo titolare della ditta Devitalia Srl che ha supportato Farmacie Comunali nell’allestimento dei totem posizionati nei vari punti vendita. "Aderiamo con entusiasmo al progetto "Bollino Blu" – dichiara la Cascio - poiché da sempre siamo impegnati nella presa in carico della comunità di cittadini e pazienti, coerentemente con la nostra natura di impresa pubblica espressione diretta del Comune e con la nostra missione sociale di prendersi cura del benessere delle persone". "Una nuova importante tappa nella prosecuzione di un progetto in cui crediamo tantissimo, avviato dall’amministrazione nella precedente consiliatura" ha dichiarato l’assessore Gambini. Infine l’assessore Bonanno ha anticipato che venerdì 5 aprile sarà inaugurato un nuovo centro che punta a garantire assistenza alle persone colpite da disturbo dello spettro autistico.

Alessandra Alderigi