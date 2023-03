Blitz nei luoghi di lavoro, 18 persone denunciate

PROVINCIA DI PISA

In due mesi e mezzo i carabinieri del comando provinciale e delle compagnie e stazioni territoriali e del nucleo ispettorato del lavoro di Pisa, hanno controllato 7 cantieri edili – uno ogni dieci giorni – 18 persone denunciandone 8. Tre i cantieri edili sospesi, mentre in totale l’importo delle sanzioni comminate èstato di 23mila euro.

Questo il riassunto dell’attività di monitoraggio dei cantieri edili a Pisa e provincia dal primo gennaio a oggi nell’ambito dei servizi preventivi volti a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e a contrastare il fenomeno del lavoro nero. L’attività è stata compiuta dai carabinieri delle compagnie di Pisa, Pontedera, San Miniato e Volterra, i quattro comandi territoriali della provincia di Pisa, con il supporto specializzato del Nucleo carabinieri ispettorato del lavoro di Pisa.

I servizi, organizzati dal comando provinciale carabinieri di Pisa, sono stati condotti su tutto il territorio della provincia, con la collaborazione tra i militari delle quattro compagnie e delle stazioni e i colleghi dell’ispettorato del lavoro. La sicurezza sui luoghi di lavoro, insieme al contrasto dell’impiego di manodopera irregolare, rappresenta un obiettivo prioritario per l’Arma dei carabinieri che, nel tempo, si è dotata di uno strumento altamente specializzato come quello dei Nuclei carabinieri ispettorato del lavoro che agiscono di concerto con le stazioni carabinieri presenti sul territorio cbe sono capillarmente diffuse in ogni angolo della provincia.

Per quanto riguarda il territorio della compagnia di Pontedera una delle attività sospese si trova a Casciana Terme, mentre altri controlli sono stati effettuati anche a Cascina e Bientina. Nel territorio della compagnia di San Miniato i carabinieri hanno effettuato un controllo a Palaia e denunciato il titolare di una impresa edile "per non aver adottato precauzioni atte ad eliminare pericolo di caduta dall’alto degli operai". Sospesa l’attività imprenditoriale e 5mila euro di multa.