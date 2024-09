Blitz in dieci cantieri. Multe e otto denunce

Controlli nei cantieri edili: 15 mila euro di sanzioni e 8 denunce. Nei giorni scorsi nell’ambito di una campagna di controlli mirata al rispetto delle norme nei cantieri edili sono stati effettuati una serie di accertamenti dai carabinieri del Comando Provinciale di Pisa, insieme al Nucleo Ispettorato del Lavoro di Pisa, che hanno eseguito verifiche per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e per contrastare il fenomeno del lavoro nero in vari cantieri della provincia. Un’azione che ha portato a sanzioni per un totale di 15mila e 811 euro.

Nel corso di questa operazione, sono state controllate complessivamente 33 persone e 8 mezzi. Le verifiche hanno fatto emergere numerose irregolarità, portando alla contestazione di 7 violazioni amministrative e 8 violazioni penali. Le sanzioni elevate ammontano a un totale di 15 mila e 811 euro, mentre 8 persone sono state deferite all’Autorità Giudiziaria per le violazioni penali accertate.

Le irregolarità riscontrate spaziano dalla mancata osservanza delle norme di sicurezza sul lavoro alla presenza di lavoratori non regolarmente assunti, situazioni che rappresentano un grave rischio per la salute e l’incolumità degli operai.

L’importanza di questi interventi si riflette nella volontà delle forze dell’ordine di arginare comportamenti illeciti che, oltre a danneggiare i lavoratori, creano distorsioni nel mercato del lavoro. Il fenomeno del lavoro nero, infatti, oltre a esporre i lavoratori a gravi rischi, compromette la regolarità delle attività imprenditoriali, offrendo vantaggi competitivi a chi non rispetta le regole.

Le autorità sottolineano che, nonostante i controlli siano sempre più frequenti, la lotta al lavoro irregolare richiede la collaborazione di tutti gli attori coinvolti: dalle imprese agli stessi lavoratori, che devono essere consapevoli dei propri diritti e doveri. È fondamentale che le aziende edili operino nel rispetto delle normative, garantendo un ambiente di lavoro sicuro e trasparente.