Black out elettrico e di informazioni. Il sindaco contro E-Distribuzione: "Inaccettabile gestire così il servizio"

"Nel 2023, quasi 2024, è inaccettabile che diverse famiglie restino senza corrente elettrica per 3040 ore, senza neppure riuscire a ricevere dal gestore informazioni certe sui tempi di ripristino. Io stesso ho dovuto passare una giornata al telefono fra le segnalazioni dei cittadini e le richieste di risposte alla dirigenza Enel, vedendomi anche costretto a coinvolgere la Prefettura, che ringrazio per averci subito supportato. . Per non lasciare sole le persone abbiamo persino dovuto aprire il Centro operativo comunale di protezione civile, e renderci disponibili in caso qualcuno avesse avuto bisogno di assistenza sanitaria o di altro tipo". Il sindaco Massimiliano Ghimenti sut utte le furie per quanto successo a Calci dalle 22 di lunedì 4 dicembre, quando un black out ha interessato alcune utenze a La Gabella e, dopo qualche ora, anche altre zone del territorio comunale. Martedì, vista la mancata risoluzione del guasto, sono iniziate le telefonate al Comune, con i cittadini riferivano di non riuscire ad ottenere informazioni da E-distribuzione, né sul guasto, né sui tempi di ripristino del servizio. Solo dopo l’interessamento della Prefettura di Pisa, contattata dal sindaco Ghimenti, una squadra di E-distribuzione è arrivata a Calci, martedì pomeriggio, per rendersi conto del guasto rivelatosipiù complessa del previsto. Tant’è che la squadra intervenuta non è riuscita a ripristinare il servizio per tutte le utenze coinvolte dal guasto e, nella serata di martedì, il Comune ha deciso di attivare il COC di protezione civile. E alle 10 di mercoledì 6 dicembre, alcune utenze risulavano ancora senza corrente elettrica. Il sindaco Ghimenti invitare i cittadini interessati dal guasto a chiedere i dovuti risarcimenti, si riserva di informare ulteriormente la Prefettura sull’evolversi della situazione. "Chiedo fin d’ora pubblicamente ad E-distribuzione investimenti per rinnovare le linee ed una decisa inversione di rotta nella gestione di guasti e disservizi. “Visto quello che costa l’energia elettrica - conclude il sindaco Ghimenti - a famiglie, imprese e pubblica amministrazione, è doveroso che il servizio sia impeccabile!".