Biondi: "Strutture inadeguate"

Ancora una volta all’ultimo posto, il risultato del Palio delle Repubbliche Marinare fa discutere. Ad alzare il tiro della polemica è Marco Biondi, consigliere comunale del Pd. "In città – analizza Biondi – vi sono quattro società che collaborano con il Comune di Pisa nell’organizzazione del palio di San Ranieri e che costituiscono un importante bacino nel quale pescare gli atleti che partecipano alla regata delle antiche repubbliche marinare". "Tranne per quando riguarda la barca rossa – continua Biondi – che ha sede sul lungarno Guadalongo, presso la struttura dei vigili del fuoco, le altre sedi sono in condizioni precarie, indecorose e non adeguate ad una città che ha una tradizione e storia importante con l’acqua e il fiume". "Dal 2018 l’imbarcazione di Pisa – continua Biondi – su 6 partecipazioni alla regata delle antiche repubbliche marinare è arrivata 5 volte ultima e 1 volta penultima, evidentemente la città non è stata in grado di creare un ricambio generazionale per chi sale sull’imbarcazione e non è stata in grado di sviluppare e sostenere adeguatamente le società che praticano gli sport sull’acqua". "Mi chiedo – conclude – quale strategia si stia adottando, si pensa solo all’aspetto folcloristico? Tanto vale d’ora in poi partecipare soltanto alle sfilate visto che si pensa soltanto ai costumi (tra l’altro riprodotti in malo modo non seguendo i disegni originali)".

Il sindaco Michele Conti, invece, affida la sua analisi a Facebook: "Un risultato che ancora una volta non ci soddisfa e dal quale bisogna ripartire, con programmazione e nuovi investimenti a lungo termine. Grazie comunque ai giovani atleti di Pisa".