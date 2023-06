’Bimbimbici’, viabilità Ecco cosa cambia

Torna Bimbimbici, la manifestazione che promuove la mobilità sostenibile e diffonde l’uso della bici tra i giovanissimi. Oggi, per consentire lo svolgersi dell’evento, il Comune di Pisa ha adottato provvedimenti temporanei di viabilità e sosta. Dalle 8 alle 13 (fino al termine della manifestazione) Lungarni Galilei, Gambacorti, Pacinotti, Mediceo, Ponte di Mezzo, via del Brennero tratto compreso tra Bagni di Nerone e via Bianchi, via Contessa Matilde e la rotonda Martiri delle Foibe, saranno chiusi al traffico veicolare fino al completo passaggio dei partecipanti. Le corsie lato ovest del Ponte della Fortezza e le due corsie lato est del Ponte Solferino saranno delimitate da coni di plastica. Le auto parcheggiate sui lungarni sud e nord potranno percorrerli solo in uscita e a passo d’uomo.

Al fine di consentire l’uscita dei veicoli già in sosta sul Lungarno Galilei e nelle Ztl di S. Martino e S. Antonio (comparto via Toselli - piazza Facchini – via Mazzini) di raggiungere le proprie abitazioni è prevista l’inversione del senso di marcia di piazza San Sepolcro e via Dal Borgo; l’abrogazione dell’area pedonale in via San Martino, tratto da Vicolo del Moro a Corso Italia e in via Toselli, tratto da Corso Italia a via Garofani; istituzione del senso unico alternato su via Toselli, tratto da via Garofani a via dell’Occhio, con nuova viabilità da percorrere: via Toselli, via Garofani, piazza Grilletti, via La Nunziatina, via Mazzini; Divieto di accesso strade e vicoli sui Lungarni: Bovio, Silvestri, Lanfranchi, Scorno, Torti, San Sepolcro, Franceschi, Del Moro, Belle Donne, Mecherini, delle Conce, Sant’Antonio, Buongusto, Santa Maria, Serafini, Tidi, Vigna, piazza Cairoli, piazza Mazzini.