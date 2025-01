Biennale di Architettura: il premio Città di Pisa assegnato a Mario Cucinella

Pisa, 10 ottobre 2021 - E’ stato assegnato ieri mattina, di fronte ad una sala gremita e ad una conferenza da tutto esaurito agli Arsenali Repubblicani, il premio Città di Pisa per la Qualità Urbana a cura dell’associazione LP. A riceverlo, dal sindaco di Pisa Michele Conti e dal presidente di LP Massimo Del Seppia, l’architetto italiano di fama internazionale Mario Cucinella. Sul palco insieme a loro l’assessore all’urbanistica del Comune di Pisa Massimo Dringoli, il presidente del comitato scientifico della biennale 2021 Massimo Pica Ciamarra, gli altri tre curatori della biennale Silvia Chiara Lucchesini, Fabrizio Sainati e Pietro Berti e il giornalista, moderatore Giorgio Tartaro. LECTIO MAGISTRALIS - Una presenza di elevatissimo livello in città dal momento che Cucinella, architetto, designer e accademico italiano, è uno degli architetti italiani più prestigiosi su scala nazionale e internazionale e uno dei massimi esperti nella ricerca continua della sostenibilità ambientale degli edifici. Cucinella ha tenuto una lectio magistralis, organizzata in collaborazione con l’Ordine degli Architetti di Pisa, riuscendo a catturare per oltre due ore il pubblico presente in sala e gli oltre 100 partecipanti collegati in streaming da remoto. MARIO CUCINELLA - Mario Cucinella si laurea a Genova con Giancarlo De Carlo nel 1986 e negli anni successivi lavora con Renzo Piano nel suo Building Workshop a Genova e a Parigi. Fonda il proprio studio Mario Cucinella Architects (MCA) nel 1992 a Parigi e successivamente nel 1999 a Bologna. MCA raccoglie a tutt'oggi un team di circa 100 professionisti con molteplici competenze, dall’architettura all’ingegneria, dalla pianificazione urbana e territoriale all’industrial design. La mission dello studio è realizzare opere a ridotto impatto ambientale in una costante sfida al più attento utilizzo dell’energia. Con l’impiego delle tecnologie più innovative, integrate con la sostenibilità ambientale, l’etica nei comportamenti e l’impatto sociale positivo, sono sorti edifici come il Sino Italian Ecological Building (SIEEB) a Pechino e il Centre for Sustainable Energy Technologies a Ningbo (Cina); la nuova sede del Comune di Bologna; la sede della società 3M a Milano; il progetto per l’Agenzia Regionale per l’Ambiente (ARPA) a Ferrara; il nido d'infanzia “La Balena” a Guastalla che sostituisce due asilo nido comunali danneggiati dal terremoto del maggio 2012; l'edificio One Airport Square ad Accra, edificio a uso misto situato in una zona commerciale in via di sviluppo. Con lo scopo di sviluppare e divulgare i principi di un’architettura rivolta al rispetto dell’ambiente, nel 2012 Cucinella ha fondato il Building Green Futures, un’organizzazione no-profit che coniuga ricerche sull’ambiente e sulla tecnologia nei paesi in via di sviluppo. Nel 2015 Cucinella ha anche fondato SOS - School of Sustainability, un'opportunità formativa per neolaureati "che si distingue per l'attenzione principale all'applicazione dell'architettura sostenibile, dalla scala urbana alla scala di prodotto, dallo sviluppo alle comunità avanzate", integrando in un contesto multidisciplinare fattori di educazione, ricerca e pratica. Nel 2018 Mario Cucinella è stato curatore del Padiglione Italia "Arcipelago Italia" alla 16ª Mostra Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia e nel 2019 ha lanciato Mario Cucinella Design e la collezione Building Objects, ispirata ai suoi progetti di architettura. Come docente e guest professor, Cucinella insegna fin dalla fine degli anni Ottanta in vari atenei: Facoltà di Architettura di Ferrara, Università di Nottingham e di Monaco, IED di Torino, Università Federico II di Napoli. Tra i riconoscimenti di prestigio, si segnalano l'International Fellowship del Royal Institute of British Architects (2016) e la Honorary Fellowship dell’American Institute of Architects (2017).

M.B.