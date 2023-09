Benvenuti a Pisa, Marinai d’Italia: "Un evento che porta beneficio alla città e a tutta la provincia"

È l’assalto dei ‘marines’ a Pisa, con la due giorni, ieri e oggi del Raduno Nazionale dei Marinai d’Italia. Un evento che, dalla Toscana, mancava da 53 anni, nel quale antica storia e tradizione marinara si incontrano, dopo un lavoro lungo un quadriennio per portare il concetto della marittimità ai cittadini pisani. L’appuntamento è organizzato dall’Associazione Nazionale Marinai d’Italia, tramite il Gruppo Marinai di Pisa, e ha portato in città migliaia di persone che da ieri stanno popolando le strade di Pisa. In migliaia sono arrivati da tutta Italia, in città ma anche nei dintorni sono state completamente prese d’assalto le strutture ricettive.

"Un evento spettacolare che dimostra la capacità di accoglienza del nostro tessuto economico – commenta così l’assessore al turismo, Paolo Pesciatini -. Questa è una manifestazione di grande rilievo, che è stata resa possibile anche grazie all’impegno degli organizzatori e del comune di Pisa e che non porta beneficio solo alla città, ma anche a tutta la provincia" conclude Pesciatini. "Abbiamo fatto mille chilometri – racconta Giulio Grilletta, consigliere del gruppo Anmi di Crotone -. Per me è stato un felice ritorno a Pisa, dove negli anni ’80 ho studiato medicina. Sono alloggiato a San Giuliano, il ricordo che ho della città era leggermente diverso, da quando studiavo qui a oggi c’è stata una grande espansione edilizia. Ma ho dei bellissimi ricordi della mia gioventù passata in borgo stretto".

Dello stesso avviso anche Araldo Chiari, di Palazzolo sull’Oglio (Brescia): "Siamo appena arrivati, ora ci faremo un giro per il centro prima di partecipare all’iniziative, la città è accogliente". Il ventunesimo Raduno nazionale per l’associazione è cominciato ieri con una giornata fitta di eventi: mostre istituzionali, cerimonie, conferenze, attività per studenti, una "Cittadella del Mare", e il concerto della Banda Musicale della Marina Militare (si è tenuto ieri al Teatro Verdi).

"La città è bella e pulita – dice Daniele Bolzoni dell’Anmi di Ischia -. Come visitatore ero già venuto altre volte. Alloggiamo in un hotel in centro". Ma l’apice della manifestazione sarà oggi: "Sono iscritto da 40 anni, questa è la prima volta che viene fatto il raduno a Pisa da quando ci sono – spiega Nunzio Grande di Trani, Puglia -. Domani (oggi ndr) sarà l’apice del raduno con il defilamento dei reparti". A partire dalle 9 di mattina, infatti, da piazza San Paolo a Ripa d’Arno a Ponte della Fortezza si svolgerà il defilamento dei reparti della Marina Militare e dei gruppi Anmi con la presenza di alcuni reparti della Forza Armata, il sorvolo degli elicotteri e la sfilata dei soci.

Enrico Mattia Del Punta