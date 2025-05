Benessere psicologico nelle Forze Armate: promosso il progetto

Pisa, 26 maggio 2025 – L’Unione Sindacale Italiana Finanzieri (USIF), primo sindacato della Guardia di Finanza, annuncia l’avvio di un innovativo progetto di ricerca in collaborazione con il Dipartimento di Psicologia dell’Università “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara.

L’iniziativa, intitolata “Alleanze nelle Forze Armate e nelle Forze dell’Ordine”, si propone di analizzare le dinamiche relazionali e professionali che influenzano la costruzione di alleanze strategiche all’interno degli ambienti di lavoro delle Forze Armate e dell’Ordine.

Attraverso la somministrazione di un questionario anonimo rivolto a tutto il personale interessato, il progetto intende indagare come le connessioni interpersonali possano favorire il benessere psicosociale e la crescita professionale dei colleghi. A differenza di approcci che si concentrano esclusivamente sul disagio – spesso connesso a fenomeni drammatici come l’alto tasso di suicidi tra gli operatori di polizia – questa iniziativa affronta il problema indirettamente ma strategicamente, puntando sul rafforzamento delle risorse individuali e sulla promozione di relazioni lavorative sane e costruttive.

Anche agli appartenenti alle forze di polizia della regione Toscana, su base volontaria e anonima, saranno somministrati i questionari.

“Il nostro obiettivo – dichiara la Segreteria Regionale Toscana USIF – è contribuire attivamente alla costruzione di ambienti lavorativi positivi, in cui ogni collega possa sentirsi supportato e valorizzato. Non è solo una questione di prevenzione, ma di crescita umana e professionale.”

Al termine della fase di raccolta e analisi dei dati, il progetto prevede l’organizzazione di seminari online gratuiti, durante i quali esperti del settore guideranno i partecipanti nell’acquisizione di strategie resilienti e strumenti concreti per gestire lo stress, migliorare le relazioni professionali e valorizzare le dinamiche di gruppo in maniera positiva. Un approccio diverso anche grazie alla collaborazione con associazioni del calibro di “Sono Papà” per il diritto della bigenitorialità e attività specifiche finalizzate al benessere nelle forze dell'ordine.

L’USIF invita tutti i colleghi delle Forze Armate e delle Forze dell’Ordine a partecipare attivamente alla ricerca, offrendo il proprio contributo in forma totalmente anonima e volontaria.

Questa iniziativa rappresenta un passo significativo nella promozione del benessere psicologico e relazionale tra le donne e gli uomini in divisa. Un impegno concreto che conferma il ruolo proattivo e innovativo di USIF nella tutela della salute psicofisica dei Finanzieri.