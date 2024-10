Belzeblues per Fare Teatro

L’eterna lotta tra il ribelle Lucifero e suo papà Dio (con angeli di contorno) va in scena al Teatro di Pisa fino a domenica 6 ottobre (ore 21, ore 17 la domenicale). Sul palco della sala Titta Ruffo del Teatro di Pisa gli allievi del corso di I livello portano in scena Belzeblues. Scritto da Federico Guerri, che con Elena Fustini e Sara Genovesi firma la regia, Belzeblues prende quello che sappiamo del diavolo e lo volge in commedia pop.

Questa la trama dela piècd: c’è un cambio di amministrazione all’Inferno e Lucifero, angelo caduto e direttore della più grande azienda a conduzione familiare di punizioni per dannati, non ne è affatto felice. Quando Dio in persona decide che è tempo di svecchiare l’Aldilà a forza di sconti, offerte speciali, diminuzione della qualità, consigli d’amministrazione e business plan, sfruttamento dei poveri diavoli lavoratori e clicca-sul-link, il Signore degli Inferi (e portatore di luce) s’imbarcherà in un’impresa per riprendere in mano il suo destino e rimettere le cose al posto giusto.

Una commedia ultraterrena e filosofica che gioca con angeli, diavoli e ciò che sta nel mezzo riflettendo con umorismo su libero arbitrio, amicizia, teatro, qualità, quantità, padri, figli e capitalismo avanzato.

In scena: Mariele Andrulli, Lavinia Barsacchi, Diana Benedetti, Sofia Benvenuti, Tommaso Berrugi, Leonardo Brucalassi, Martina Carmignani, Irene Conti, Eleonora Conticini, Valerio D’Amato, Ginevra D’Antilio, Maria Sole “Sunny” Del Fabbro, Caterina Esuli, Floriano Falchi, Maria Fascione, Lisa Felloni, Gabriele Ficini, Cesare Finocchio, Enea Galardi, Aurora Giulivi, Caterina Guerri, Emma Guglielmino, Luciano Lo Bello, Alice Lucchesi, Jacopo Magagnini, Mia Masetti, Marta Masoni, Arianna Monachetti, Francesca Morano, Eleonora Musolino, Anna Pisani, Anastasia Postelnicu, Noemi Puccetti, Denise Pucciani, Giada Ranieri, Matilde Renna, Alessandra Romeo, Serena Rossi, Esmeralda Chantal Ruggero, Jacopo Ruberti, Silvia Saponara, Lucilla Teti, Giulio Voleri, Camilla Venneri e Giorgia Venturi.