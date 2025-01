Belle Equipe in pista con la cronometro a coppie sui Lungarni

Sui lungarni tornerà il ciclismo e non sarà solo Giro d’Italia. La Belle Equipe non è semplicemente un negozio di bici, non è solo la squadra di ciclismo del centro storico bensì è uno stato d’animo, uno stile di vita dove la bicicletta diventa la compagna di lavoro, di divertimento, di agonismo, di socializzazione. "Siamo in contatto con il Comune per fare proprio a ridosso del Giro d’Italia, una cronometro a coppie sui lungarni, da disputarsi nel mese di maggio. E a giugno, organizzeremo il Campionato italiano Uisp a Casciana Terme-Lari": dice Grazio Antonio Russo titolare della Belle Equipe che nel 2025 festeggia i nove anni di attività superando il traguardo dei settanta tesserati alla omonima squadra dilettanti ciclismo. Tutto partì da un piccolo fondo in via Mercanti dove, tra una bici forata, freni da stringere, selle da alzare ed abbassare, Russo decise di colmare un evidente vuoto non solo agonistico ma sociale, storico e culturale, e cioè dotare il centro cittadino di una squadra corse. E di chilometri il team corse ne ha macinati ricevendo subito la fiducia del main sponsor Cemes fino all’ultima novità perché un’altra realtà imprenditoriale ha sposato il progetto di Russo, e cioè la Todisco Group. La cronometro in cantiere della Belle Equipe affonda nella storia: il 20 maggio 1980, il danese Jorgen Marcussen, vinceva la cronometro del Giro Pontedera-Pisa. Martedì 20 maggio, Pisa sarà "invasa" dalla carovana rosa per la decima tappa del Giro con la tappa di nuovo a cronometro Lucca-Pisa. Se capitate in Via Mercanti , potrete vedere Russo, già tecnico allenatore della Federazione ciclistica italiana (F.i.c), mentre si spende con dedizione nel fornire suggerimenti teorici e pratici su quanto concerne il mondo delle biciclette: Cosa ha fatto la Belle Equipe in questi nove anni?" "Abbiamo iniziato con poche biciclette: vendita e riparazione negli stessi locali. In seguito, abbiamo aperto a pochi metri di distanza, la Ciclo Officina dove lavorano Giulio e Lucia. Siamo competence center di Shimano per il bikefitting, e presso il San Rossore Sport Village effettuiamo visite biomeccaniche a ciclisti agonistici e non, per ottimizzare la posizione in sella. Per non parlare del noleggio di biciclette di tutti i tipi. "Ringrazio il sindaco Conti e l’assessore Scarpa per aver rimesso Pisa in sella al Giro d’Italia con l’arrivo nella Piazza che è un miracolo. Sarà un brivido, saranno i colori, le voci e la musica dei rocchetti, sarà bellissimo". Carlo Venturini