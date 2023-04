Beatrice Zerbini alla libreria Civico14

Oggi alle 17 alla libreria Civico14 di via Maiorca a Marina di Pisa è in programma l’ultimo appuntamento della rassegna poetica "Un (A)Mare di Versi – Dialoghi d’autore". Protagonista dell’evento, la straordinaria voce poetica di Beatrice Zerbini con la sua silloge "D’Amore", InternoPoesia, 2022, alla quarta ristampa, e l’albo illustrato "Padre Nostro", Carthusia, 2023, già in ristampa. Con quest’ultimo la Zerbini sarà ospite di un reading al Salone Internazionale del Libro di Torino il prossimo 21 maggio, insieme a Vivian Lamarque.

La rassegna, nata da un’idea di Mariangela Mori, titolare della libreria Civico 14, e di Stefania Giammillaro, avvocato, scrittrice e curatrice della sezione poesia della stessa libreria, ha avuto inizio a fine gennaio con la prestigiosa presenza di Davide Rondoni e ha raccolto in questi mesi un numero crescente di partecipanti, interessati e coinvolti ai diversi incontri. L’iniziativa è stata supportata dall’assessore Paolo Pesciatini, che ha riconosciuto lo scopo di promozione turistico–culturale della rassegna, idonea a valorizzare Marina di Pisa, culla delle "Odi" di D’Annunzio e dei "Canti" di Dino Campana. L’evento è ingresso libero senza prenotazione (per ulteriori informazioni telefonare al numero 0508058056). La rassegna, iniziata, a gennaio si è sviluppata su nove incontri, l’ultimo dei quali è, appunto, quello di oggi con la poetessa bolognese. In precedenza si sono svolti gli incontri con Rondoni, Rita Pacilio, Massimiliano Bardotti, Michela Zanarella, Salvatore Sblando, William Busdraghi, Luca Bresciani e Felicia Buonomo.