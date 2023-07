Bastona cliente molesto: chiuso il suo minimarket

Pisa, 15 luglio 2023 – Si improvvisa "giustiziere della notte" colpendo a bastonate chi, con tutta probabilità, lo stava infastidendo. La Polizia di Pisa ha chiuso un’indagine partita giorni fa in Piazza delle Vettovaglie, nel contesto dei controlli contro la malamovida. Gli agenti erano stati chiamati da un tunisino, che lamentava di essere stato preso a bastonate dal titolare di un minimarket di vicinato. Gli uomini della Questura, sul posto, hanno effettuato i primi accertamenti.

Hanno rintracciato la vittima in via Cavalca: presentava una ferita alla testa e gli agenti gli hanno consigliato di ricorrere alle cure mediche e di sporgere denuncia. Si tratta però di un volto noto, in quanto noto per avere un fare molesto, dovuto all’abuso ricorrente di alcol. Si sono poi recati al minimarket acquisendo i video delle telecamere di sorveglianza.

I filmati mostrano il tunisino stazionare davanti il locale, fino quando non esce il negoziante, che brandisce un bastone con due mani a mo’ di clava. Al titolare del minimarket, convocato in Questura perché fornisse la sua versione, è stato contestato sia il reato commesso, sia il fatto di non aver allertato il 112 per il pronto intervento delle pattuglie deputate al controllo del territorio. All’uomo è stato notificato anche il decreto del Questore, per i prossimi 15 giorni, di chiusura dell’esercizio commerciale ai sensi dell’Art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, che forniscono al Questore ia la possibilità di chiudere temporaneamente quegli esercizi pubblici dove avvengono turbative all’ordine e alla sicurezza pubblica. Lo scopo è evitare il pericoloso reiterarsi di episodi del genere o di rappresaglie della controparte.