Basta truffe agli anziani "Il 35% è over 65 anni Dobbiamo tutelarli Incontri e prevenzione"

di Enrico Mattia Del Punta

Firmato il protocollo d’intesa sulla prevenzione e contrasto delle truffe agli anziani, che prevede per il Comune di Pisa, un finanziamento di 17mila euro destinati ad azioni e interventi contro il crimine delle frodi. Una cifra che il Ministero dell’Interno ha destinato all’amministrazione comunale e che proviene dai 2 milioni del Fondo Unico Giustizia stanziati per tutti i comuni capoluogo di provincia, proprio per il finanziamento di iniziative volte al contrasto delle truffe nei confronti di persone anziane. La firma del protocollo è avvenuta ieri mattina nel palazzo del governo alla presenza del prefetto Maria Luisa D’Alessandro, che ha ricordato come l’informazione e la formazione siano elementi fondamentali per contrastare questo tipo di reati: "I fondi non sono tanti – ha precisato il prefetto -, ma faranno la differenza, perché il progetto del Comune di Pisa è molto valido e punta ad affiancare e coccolare gli anziani, facendoli sentire al sicuro. Così come crescono i diritti e le libertà deve crescere anche la consapevolezza, gli anziani per questo, hanno bisogno della vicinanza delle istituzioni".

Al momento della firma erano presenti il comandante provinciale dei carabinieri di Pisa, Mauro Izzo, il questore Gaetano Bonaccorso, il comandante della guardia di finanza di Pisa, Massimo Benassi, il comandante dei vigili del fuoco di Pisa, Nicola Ciannelli, il sindaco di Pisa, Michele Conti e l’assessore con delega ai rapporti con il cittadino, Gabriella Porcaro. "Si tratta di un percorso che già in passato ha dato buoni risultati – ha commentato a margine della firma il primo cittadino -. Crediamo che la piena collaborazione tra istituzioni, in questo caso con la Prefettura, sia un metodo efficace per sensibilizzare tutti, in particolare le famiglie su un fenomeno odioso che, specie nel periodo estivo, si manifesta in modo ancora più evidente. Nel Comune di Pisa il 35% della popolazione è ultrasessantacinquenne – precisa Conti -, abbiamo il dovere di mettere insieme una serie di misure che preservino in qualche modo questi nostri concittadini che spesso sono i più fragili".

L’informazione è prevenzione, dunque, con i nuovi fondi l’amministrazione ha in programma una campagna informativa per ricordare le principali regole da tenere qualora qualcuno si accorgesse di una truffa. "La campagna si concentrerà nel periodo estivo – anticipa l’assessore Porcaro -. L’azione prevede una propaganda informatica notevole con l’uso dei social, di presidi informativi, di pièce teatrali e di manifesti nei luoghi frequentati dagli anziani, ma anche alle fermate dell’autobus. La casistica di questo tipo di reato è molto fitta, per questo riuscire a comunicare diventa fondamentale".