Basket come strumento di sensibilizzazione e solidarietà, con IES Woman e DIM

Pisa, 2 dicembre 2024 – In occasione della settima giornata del campionato di Promozione, nella gara interna contro la Pallacanestro Femminile Firenze, vinta dalle padrone di casa per 47-41, la IES Woman ha fatto memoria della recente Giornata contro la Violenza sulle Donne, scendendo in campo con l’intenzione di arricchire il gesto sportivo con un significato profondo, la sensibilizzazione contro la violenza di genere. Tutte le ragazze, infatti, hanno giocato con un segno rosso al braccio, contribuendo a far riflettere il pubblico su una delle cause più importanti di malessere del nostro tempo.

LA TESTIMONIANZA - L’evento ha rappresentato un connubio tra sport, impegno sociale e solidarietà, reso ancora più significativo e speciale dalla presenza di Ana Maria Mengue, presidente dell’Associazione DIM - Donne in Movimento. DIM si dedica a sostenere le donne vittime di violenza intra-familiare e quelle coinvolte nella tratta di esseri umani, costrette alla prostituzione, una realtà spesso invisibile e caratterizzata da condizioni disumane, dominata da ricatti psicologici, economici e fisici. Durante la serata, la presidente ha rilasciato un’intervista esclusiva, parlando con passione delle attività dell’associazione e offrendo una riflessione sulla violenza, che si manifesta anche in contesti meno convenzionali, come il mondo dello sport.

Mengue ha sottolineato che anche in ambito sportivo, purtroppo, si verificano episodi di violenza fisica e verbale che tradiscono i valori fondamentali dello sport, come rispetto e crescita. Lo sport dovrebbe essere un luogo di inclusione e sviluppo personale, ma quando diventa teatro di aggressività, invia un messaggio distorto, soprattutto ai più giovani. L’intervista ha offerto un momento di profonda riflessione e speranza, evidenziando l'importanza di combattere ogni forma di violenza e di promuovere l’autonomia e l’empowerment delle donne. Le squadre hanno dimostrato un forte interesse per le iniziative concrete messe in atto da DIM e hanno accolto con grande partecipazione la testimonianza di Mengue. L’evento ha ricordato a tutti che ogni piccolo gesto di solidarietà può contribuire a costruire una società più giusta, dove la violenza non resti invisibile.