Barca a vela si incaglia davanti a Marina e si inabissa

Ieri mattina marinesi e turisti affollavano le spiagge di ghiaia per fotografare la barca a vela affondata a pochi metri dalla battigia. Sui sassi, si trovava ancora il gommone di emergenza con cui i due amici, che erano a bordo, si sono messi in salvo.

Paura nella notte fra sabato e domenica quando un natante, intorno alle 23, di circa 11 metri, sia per un’avaria al motore, sia per le onde alte, si è incagliato fra le barriere soffolte posizionate a protezione del paese, all’altezza di Piazza Gorgona.

I diportisti, residenti in Piemonte, ma che tengono la loro imbarcazione normalmente ormeggiata lungo l’Arno per tutta l’estate, stavano cercando di rientrare nel fiume dopo una giornata di mare trascorsa lungo la costa meridionale di Livorno.

"Nonostante vari tentativi di manovre di disincaglio messe in atto dal proprietario e da una unità della Guardia Costiera della Capitaneria di Porto di Livorno intervenuta dopo la richiesta di soccorso arrivata alla sala operativa dalle tante persone a terra che stavano assistendo all’incidente, la barca è rimasta incagliata. Gli occupanti sono scesi a terra utilizzando il tender, come detto.

"Il proprietario – fa sapere la capitaneria di porto – è stato formalmente diffidato dall’Autorità Marittima a rimuovere l’imbarcazione". Ieri si è cercato di tirare su in sicurezza l’unità, ma senza risultato, si ritenterà oggi. Un’operazione non facile, non solo perché dall’ispezione subacquea è stato constatato uno squarcio nello scafo, ma anche per il meteo, vento, pioggia e mare mosso: è stata prolungata l’allerta gialla.

In molti, già la sera di sabato, e il mattino seguente, mentre visitavano il mercato sul lungomare, hanno fotografato la barca adagiata su un lato e girato video che hanno fatto il giro dei social e delle tv.

An. Cas.