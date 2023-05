Barbara Bonansea è la nuova testimonial della Fondazione Arpa

Pisa, 22 maggio 2023 – Barbara Bonansea è stata ospite dell’evento conclusivo del Festival della Robotica, “Robot Sciò” al Teatro Verdi lo scorso 21 maggio: in questa occasione è stata ufficialmente presentata come nuova testimonial della Fondazione Arpa. Bonansea, nata a Pinerolo (Torino), laureata in Economia e commercio, oggi è una calciatrice di talento con una carriera di successo. Centrocampista della squadra femminile Juventus Football Club serie A e nella Nazionale Italiana, e con numerosi riconoscimenti e premi al suo attivo: ha conquistato sette titoli di campione d'Italia, quattro Coppe Italia e sei Supercoppe italiane.

Nel 2020 e nel 2021 è stata inserita dalla FIFPro tra le migliori calciatrici dell’anno, diventando così la prima italiana ad essere insignita di tale riconoscimento. Nel 2022 è stata introdotta nella Hall of Fame del calcio italiano. Nel gennaio del 2023 riceve l'eBay Values Award, premio istituito dalla stessa azienda insieme alla Federazione Italiana Giuoco Calcio e all'Università Bocconi di Milano, assegnato alle calciatrici di Serie A distintesi per il loro comportamento dentro e fuori dal campo.

La scelta di Barbara Bonansea come nuova testimonial della Fondazione Arpa è stata ispirata dalla sua grande passione per lo sport, il suo impegno per le tematiche sociali e la sua sensibilità verso le questioni sanitarie e mediche. In particolare, la collaborazione tra Barbara Bonansea e la Fondazione Arpa si concentrerà sulla promozione della formazione e della ricerca medica, sostenendo attività a favore della prevenzione e della cura di molte patologie.

"La Fondazione Arpa è lieta di avere Barbara Bonansea come nuova testimonial. La sua grande passione per lo sport, la sua attenzione alle tematiche sanitarie si sposano perfettamente con i nostri valori e le nostre missioni" ha dichiarato il professor Luca Morelli, presidente della Fondazione Arpa. Barbara Bonansea ha espresso la sua felicità per questa collaborazione: "Sono onorata di essere la testimonial della Fondazione Arpa. Credo fermamente nell'importanza della formazione e della ricerca medica e spero di poter contribuire con il mio impegno e la mia passione alla diffusione di questi valori".

La Fondazione Arpa lavora da sempre per sostenere la ricerca medica e promuovere la formazione dei giovani medici, collaborando con istituti di ricerca e associazioni specializzate. Inoltre, l'organizzazione si occupa anche di sostenere la ricerca di molte patologie, promuovendo attività di sensibilizzazione e di educazione sanitaria. La scelta di Barbara Bonansea come nuova testimonial della Fondazione Arpa rappresenta un ulteriore passo avanti nella promozione dei valori e delle missioni della Fondazione, che continua a lavorare con impegno e dedizione per il benessere delle persone, concentrandosi sulla formazione e sulla ricerca medica. La Fondazione Arpa è convinta che, grazie alla collaborazione con Barbara Bonansea, sarà possibile raggiungere un pubblico sempre più vasto e sensibilizzare sempre più persone sulla necessità di investire nella formazione e nella ricerca medica per garantire un futuro migliore per tutti.