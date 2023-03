Sociale, ecco il bando del Bonus utenze: 300 euro alle famiglie per sostenere le spese

Pisa, 30 marzo 2023 – Pubblicato nei giorni scorsi il bando per richiedere il Bonus utenze luce e gas 2023. La misura, su cui sono stati messi a disposizione 350mila euro, consiste in un contributo economico una tantum di 300 euro a nucleo familiare, a rimborso parziale delle spese sostenute per le utenze di luce, gas e acqua riferite all’abitazione di residenza. Per le utenze dirette di luce, gas e acqua sarà necessario fare riferimento alla spesa sostenuta nei primi 6 mesi (gennaio/giugno) dell’anno 2023, mentre per l’utenza idrica indiretta (Apes, aggregata o condominiale) all’ultimo resoconto condominiale o Apes. I rimborsi saranno erogati in ordine di graduatoria fino ad esaurimento del budget a disposizione del Comune. Nel 2022 sono state 1160 le famiglie che hanno avuto accesso all’agevolazione.

REQUISITI. Per poter accedere al contributo è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti: essere residenti nel Comune di Pisa; avere la cittadinanza italiana oppure la cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea; oppure la cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea, purché in possesso di Permesso di soggiorno CE di lungo periodo in corso di validità (ai sensi del D.Lgs. n. 286/1998 e ss.mm.ii.); essere intestatari di una utenza di luce, gas e acqua o essere iscritto nel nucleo familiare dell’intestatario dell’utenza; aver provveduto oppure provvedere, entro il 30 giugno 2023, al pagamento delle utenze; avere un Isee ordinario in corso di validità senza omissioni/difformità di importo pari o inferiore a 25.000 euro

DOMANDE. Per poter accedere al contributo è necessario presentare domanda entro il prossimo 28 aprile. L’istanza deve essere presentata attraverso i “Servizi online” del Comune di Pisa, nella sezione “Sociale” raggiungibile al seguente indirizzo: https://www.comune.pisa.it/it/pagina/servizi-online-e-smart-del-comune-di-pisa. Per accedere al sistema è necessario essere in possesso delle credenziali SPID, CNS, CIE. Si può presentare solo una domanda per nucleo familiare.

RICHIESTA INFORMAZIONI. Le informazioni che riguardano il bando possono essere richieste contattando il numero verde del Comune di Pisa: 800981212. È inoltre possibile scrivere ai seguenti indirizzi mail: [email protected]; [email protected]; [email protected] Per la soluzione di problemi relativi alla compilazione della domanda digitale è a disposizione un supporto tecnico on line raggiungibile dal portale stesso.