Bando periferie, lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Pisa, 21 agosto 2024. Il Comune di Pisa ha ricevuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri una lettera in merito al programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie. In pratica i lavori realizzati con il progetto “Binario 14” che ha visto, tra gli interventi, anche la recente riqualificazione di piazza della Stazione e viale Gramsci. I lavori sono stati finanziati anche con risorse della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nella nota indirizzata al sindaco di Pisa, Michele Conti e al vicesindaco Raffaele Latrofa, e firmata dal vice segretario generale della Presidenza del Consiglio, Marco Villani, si legge “la sincera soddisfazione nel constatare come abbiate ottimamente colto nel segno nel realizzare sostanzialmente tutte le opere previste nel progetto finanziato da questa Presidenza, superando anche le difficoltà causate dalla emergenza pandemica”. “Grazie alla realizzazione di questi interventi - prosegue - sarà possibile garantire un pieno recupero delle aree non solo sotto l’aspetto del decoro ma anche, e soprattutto, per quanto riguarda i valori sociali e la sicurezza pubblica attraverso la riqualificazione e il recupero funzionale di immobili in corso di realizzazione ed aree verdi pienamente recuperate. A fronte di un complessivo stato di avanzamento degli interventi, si apprezza l’eccellente realizzazione della riqualificazione di viale Gramsci e della stazione e la conferma degli impegni assunti con il cronoprogramma approvato”. Il cantiere alla stazione e viale Gramsci era stato avviato nell’estate del 2022, i lavori in piazza della stazione si erano conclusi a giugno 2023 mentre il viale Gramsci è stato inaugurato la primavera scorsa. L’intervento rientra nel progetto “Binario 14”, finanziato con i fondi del Bando Periferie della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’importo di 2.031.360 euro. In pratica i lavori realizzati con il progetto “Binario 14” che ha visto, tra gli interventi, anche la recente riqualificazione di piazza della Stazione e viale Gramsci. I lavori sono stati finanziati anche con risorse della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Così il Comune di Pisa ha ricevuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri una lettera in merito al programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie. M.B.