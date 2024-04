"Banchi via dal lungomare. Il mercato in piazza Viviani". Commercianti "freddi"

di Gabriele Masiero

PISA

Spostare il mercato di Marina di Pisa in piazza Viviani liberando così il lungomare marinese dai banchi per restituire la "vista mare" e trovare, al contempo, una collocazione altrettanto significativa. E’ la proposta di Pisa al centro che ha appena depositato una mozione ad hoc: "Abbiamo un lungomare unico e dobbiamo valorizzarlo - spiega la capogruppo Caterina Costa (nella foto Del Punta per Valtriani) e prima firmataria del documento condiviso con tutte le forze di maggioranza - garantendone la fruibilità a tutti (pisani e turisti) durante i week end di bel tempo, senza che la visuale e la fruibilità ne siano ostacolate. Allo stesso tempo, però, vogliamo che il mercato resti a Marina e pensiamo che la rinnovata Piazza Viviani, grazie alla determinazione e all’impegno della prima Giunta Conti che è riuscita a superare con successo numerose criticità, sia il luogo ideale per accoglierlo, aumentandone l’attrattiva e facilitandone la gestione, anche da un punto di vista della raccolta dei rifiuti a fine giornata".

Tuttavia, precisa Costa, "resteranno invariate le attuali norme relative alla pedonalizzazione della zona perché vogliamo trovare soluzioni che migliorino l’offerta commerciale e turistica con formule capaci di contemperare le esigenze di tutti e questa proposta si colloca dentro una visione più ampia per consentire a tutti di godere delle bellezze del territorio, in un percorso che unisce il centro storico al litorale". Lo spostamento in piazza Viviani, conclude Costa, "sarà a titolo provvisorio, attivando contemporaneamente un tavolo di monitoraggio per valutare gli eventuali provvedimenti correttivi, se necessari, di concerto con le categorie". La soluzione però non piace a Confesercenti: "Siamo perplessi - dice il presidente Fabrizio Di Sabatino - perché la proposta deve essere verificata sul campo alla luce degli importanti lavori di riqualificazione della piazza, ma anche perché nel nuovo piano del commercio la questione del mercato domenicale di Marina di Pisa non è mai stata affrontata né dalle associazioni né dal Comune. In questi anni, dalla prima proposta abortita (che prevedeva il trasferimento da via Moriconi proprio a piazza Viviani, ipotesi accantonata per l’impossibilità di collocarvi tutti i banchi), nessuno ha mai riportato il tema in discussione". Fredda anche la reazione del direttore di Confcommercio, Federico Pieragnoli: "Il mercato estivo di Marina di Pisa per ora non si sposta dal lungomare, nel luogo esatto dove lo prevede il piano del commercio. Abbiamo un modo pragmatico di affrontare le questioni, siamo aperti a tutti i cambiamenti quando portano benefici e non è nostra abitudine arroccarci su posizioni meramente corporative. Consideriamo il dialogo e la concertazione i metodi per eccellenza per individuare le soluzioni migliori e più efficaci e se ci sarà chiesto di affrontare la questione saremo pronti a farlo con la massima chiarezza e disponibilità, aperti anche a eventuali sperimentazioni, ma solo ed esclusivamente nell’interesse delle imprese che rappresentiamo e del territorio in cui insistono". Insomma, quello di Confcommercio "non è un no assoluto e aprioristico", ma, osserva Franco Palermo presidente della Fiva "potremo esprimere un giudizio se e quando saremo in grado di valutare una proposta concreta".