Bimbo di sei giorni portato via dall’ospedale dai genitori, ritrovato il padre ma non il piccolo

Pisa, 28 febbraio 2024 – Una vicenda che tiene con il fiato sospeso investigatori e personale del Santa Chiara. Una vicenda rocambolesca, che fa vivere ore di ansia. Un bambino di soli sei giorni è stato portato via dall’ospedale dai genitori, che sono seguiti dai servizi sociali.

E’ accaduto intorno alle 14. In serata, a Calci, è stato ritrovato il padre, ma il bambino ancora non si trova. Le indagini dei carabinieri per rintracciare adesso la mamma e il bambino continuano a tutto campo. La donna è italiana mentre il padre è straniero. I carabinieri non hanno preso alcun provvedimento giudiziario pur tenendo costantemente informata la procura minorile.

Il piccolo sarebbe insieme alla madre. Ma nei due domicili dove si pensava potesse essere stato portato non c’è. Le ricerche proseguono. Sembra che il sistema sociosanitario fosse in procinto di affidare il bambino a un’altra famiglia. Ma proprio prima della decisione il padre, straniero, ha sottratto il piccolo ai medici all’ospedale Santa Chiara, al dipartimento Materno Infantile, dove il bambino era ricoverato da dopo la nascita avvenuta il 21 febbraio.