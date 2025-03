Bagno di folla a Tirrenia per il nuovo mercato straordinario

Tirrenia, 31 marzo 2025 – Un vero e proprio pienone per una giornata all'insegna dello shopping e del divertimento in occasione del mercato straordinario di Tirrenia di domenica 30 marzo organizzato da Fiva Confcommercio Pisa. “Siamo estremamente soddisfatti perché il mercato è andato benissimo, gli operatori hanno venduto, e le persone hanno risposto in massa al nostro evento. Complice la bella giornata e il clima finalmente primaverile ambulanti e commercianti non possono che essere soddisfatti" le parole piene di entusiasmo del presidente Fiva Confcommercio Pisa Franco Palermo. "Abbiamo ricevuto moltissimi apprezzamenti, anche per la qualità dei banchi sulla quale poniamo sempre grande attenzione. Abbiamo ricevuto molte attestazioni di stima e di ringraziamento e questo non fa che alimentare la nostra fiducia e il nostro entusiasmo. I banchi in viale del Tirreno sono promossi a pieni voti e d'altronde la posizione scelta per il mercato è un fattore decisivo per il suo successo, auspichiamo che in ogni comune della nostra provincia venga sempre garantita la migliore visibilità possibile per gli operatori. Ringraziamo l'assessore Pesciatini per la disponibilità e la collaborazione dimostrate". Esprime la sua soddisfazione anche Luca Pisani, referente sindacale di Confcommercio Provincia di Pisa. "Gli ultimi dati sul calo delle attività al dettaglio confermano come la categoria degli ambulanti sia purtroppo tra quelle più in sofferenza. Giornate come quella di domenica fanno guardare al futuro con maggiore ottimismo in questi anni estremamene complicati. Il mercato a Tirrenia genera sempre grande interesse e partecipazione ed è un evento fortemente richiesto da commercianti e cittadini, in grado di richiamare molte persone anche dalle province vicine. Possiamo confermare che in questa occasione le attività commerciali hanno lavorato e la stessa cosa per gli ambulanti, Adesso ci auguriamo di poter contare su altre domeniche dello stesso tenore, siamo già al lavoro per organizzare i prossimi eventi. Iniziative come queste sono estremamente importanti per avere un Litorale vivace, attrattivo e accogliente, in grado di richiamare molti visitatori anche in primavera".