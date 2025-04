Bagnini, c’è l’accordo. Si parte dal 17 maggio

Sull’obbligo dei bagnini a partire dal primo maggio e valido per tutti i giorni si è arrivati ad un compromesso. Infatti, la nuova circolare del comando generale delle capitanerie di porto, dopo l’incontro con il ministro delle infrastrutture, Matteo Salvini, stabilisce che l’obbligo del servizio di salvamento giornaliero sarà in vigore solamente dal 17 maggio al 21 settembre. A confermarlo è stato ieri il presidente del Sib Confcommercio Pisa, Fabrizio Fontani, durante la presentazione dell’iniziativa "La Mia Marina". Fontani ha spiegato che la categoria ha accolto favorevolmente questa mediazione e che, di conseguenza, "i balneari che avevano difficoltà a trovare personale per coprire tutto il periodo apriranno tra metà e fine maggio". La polemica era scaturita dopo la direttiva che aveva messo in difficoltà gli operatori, costretti a trovare rapidamente bagnini, spesso studenti impegnati in lezioni universitarie e scolastiche durante maggio.

Intanto, ieri a Palazzo Gambacorti è stato presentato l’evento organizzato dall’Associazione I Cavalieri, in collaborazione con Sib Confcommercio Pisa e il Centro Culturale Calabrese Ausonia ODV, previsto per domani 26 aprile, dalle 15.30 alle 19.30, a Marina di Pisa, in piazza Viviani e in Villa Romboli. Un appuntamento che avvicina ulteriormente la stagione estiva pisana. "Sarà un incontro vero e proprio fra associazioni e cittadinanza – ha spiegato il presidente dell’Associazione I Cavalieri, Daniele Conti –, per valorizzare il litorale pisano attraverso la conoscenza, lo studio, la storia del territorio e dell’enogastronomia".

"La Mia Marina – ha aggiunto Fontani – è una manifestazione che permette di tradurre concretamente le parole comunità, appartenenza e amore per il territorio in un’occasione reale di dare spazio alle varie realtà locali". Presente alla conferenza anche l’assessore al turismo Paolo Pesciatini, che ha sottolineato come l’iniziativa e lo stesso litorale "si distinguano per il forte legame che i residenti hanno con il territorio". Pesciatini ha inoltre evidenziato lo sforzo dei balneari, che "nonostante incertezze normative e momenti non facili, hanno voluto dimostrare ancora una volta di guardare al futuro con fiducia, per accogliere e ospitare al meglio i visitatori". Durante la manifestazione di domani sono previsti giochi per bambini, stand espositivi con veicoli storici e uno show cooking realizzato dall’Associazione Cuochi Pisani, con la partecipazione di uno chef stellato. L’evento prevede anche una "succursale" culturale con presentazioni di libri e un omaggio a Gabriele D’Annunzio, con l’esposizione di un documento inedito nell’atrio di Villa Romboli.