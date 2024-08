Bagni in luce. Spettacolare edizione 2024

Il 24 agosto verrà celebrato San Bartolomeo con una spettacolare edizione del Festival dedicato alla luce e alle arti performative. Bagni in luce totalmente rinnovata. Infatti, facendo tesoro della tradizione, l’evento viene rilanciato con uno sguardo attento alla contemporaneità. La direzione artistica è affidata a Martina Favilla - Antitesi Teatro Circo, che propone un festival dedicato alla luce e all’arte nelle sue diverse forme. Il teatro, la danza, il circo contemporaneo, la musica, l’arte e la luce si fondono per creare uno spettacolo unico nel suo genere. Luci, suoni, costumi e scenografie naturali si alterneranno alle performance degli artisti, rendendo Bagni in Luce 2024 uno degli eventi più suggestivi del calendario culturale e performativo toscano.

"L’intreccio sapiente tra teatro urbano, arti performative, musica e arti visive, rompe quel velo che nei luoghi convenzionali della cultura separa lo spettatore dall’opera dell’artista, portando i visitatori in un percorso immersivo che promuove nuove forme di fruizione dello spazio pubblico e sperimenta nuove modalità di narrazione della luce", afferma la direttrice artistica. "Partendo dal Ponte di Piazza Italia, il pubblico potrà seguire un suggestivo itinerario che lo porterà ad ammirare opere di luci all’aperto, performance e spettacoli", afferma l’assessora alla cultura Angela Pisano. "L’Estate sangiulianese ci sta regalando straordinarie emozioni", afferma il sindaco Matteo Cecchelli. Per le vie e le piazze di San Giuliano Terme si alterneranno molti artisti Per informazioni generali: [email protected]. Tutto il programma completo è su www.lanazione.it/pisa.