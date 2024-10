Bagni di Pisa e cura termali: domenica open day

Una giornata per scoprire il benessere e le opportunità di cura del centro termale di Bagni di Pisa. Domenica 13 ottobre dalle 10 alle 18 porte aperte per l’open day "Cure termali in armonia e in salute", in cui si potranno visitare i reparti fanghi e inalazioni, scoprendone le terapie e i relativi benefici, e anche informarsi sulle modalità di accesso, in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale. La presenza di medici permetterà di avere informazioni sulle patologie, controindicazioni e altri aspetti medico sanitari, con un tour guidato nei reparti, un’occasione invitante per molti, l’utenza del centro termale non si limita agli abitanti del comune, ma è polo attrattivo anche per chi cerca modalità di cura legate alle acque medicamentose, o anche solo per la bellezza della cornice per una vacanza in relax. Da tempo a questo proposito l’amministrazione comunale di San Giuliano Terme sta mettendo a punto modalità di valorizzazione del centro termale, uno dei punti di pregio del territorio. "Le Terme sono la storia di San Giuliano, intorno ad esse è partito lo sviluppo del territorio nei secoli scorsi ed oggi rappresentano la principale attrazione tra le tante bellezze naturali e paesaggistiche del nostro Comune e Lungo monte pisano" afferma il sindaco Matteo Cecchelli. Bagni di Pisa fa parte della Italian Hospitality Collection, che riunisce hotel, resort e spa di eccellenza, che si contraddistinguono per bellezza, storia e unicità del territorio in cui sorgono. A tutti i partecipanti verrà consegnato un voucher speciale con lo sconto del 10% sul day spa Salus per Aquam, valido anche nei fine settimana non festivi, da utilizzare entro il 30 novembre.

Alessandra Alderigi