Babbo Natale scortato dalla squadra Volanti

Babbo Natale arriva scortato dalle Volanti della Polizia che ieri mattina, con una delegazione hanno fatto visita al reparto di Pediatria dell’ospedale Santa Chiara. Gli agenti sono stati accolti dal personale in servizio e si sono intrattenuti con i bambini e i loro familiari, portando la loro solidarietà ai piccoli che in questo particolare momento dell’anno sono ricoverati e necessitati a ricorrere alle cure mediche specialistiche. I poliziotti hanno recato in dono ai piccoli pazienti macchinine della Polizia e bambole, raccontando loro qualche simpatico aneddoto capitato durante il costante pattugliamento delle strade cittadine, augurando loro un sereno Natale.

Poche ore prima, nella notte di lunedì una pattuglia delle Volanti era stata inviata dalla Sala Operativa in zona stazione, a seguito della segnalazione di una donna in stato di agitazione in una struttura ricettiva. I poliziotti sono accorsi immediatamente sul posto e hanno notato una giovane ragazza che si stava sporgendo pericolosamente dal balcone posto al primo piano, gridando frasi sconnesse.

Gli agenti sono subito accorsi al piano, mentre un’altra pattuglia è rimasta in strada per scongiurare gesti pericolosi per la sua incolumità, cercando di stabilire un contatto verbale che potesse tranquillizzare la ragazza. Dopo vari tentativi i poliziotti sono riusciti a far aprire la porta della stanza e calmare la giovane donna, nell’attesa dell’arrivo dell’ambulanza. La giovane donna, toscana, ha spiegato agli agenti di aver subito una forte delusione amorosa e, presa in consegna dai sanitari nel frattempo sopraggiunti, è stata accompagnata all’ospedale di Cisanello per accertamenti più approfonditi sul suo stato di salute.