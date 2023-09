"Azioni per gestire il global warming"

"L’estate ha toccato delle temperature record destinate ad aumentare nei prossimi anni. Crediamo che anche a Pisa si possano portare avanti azioni per gestire e limitare il fenomeno global warming". Lo afferma Luca Ricci del movimento Europa Futura sottolineando che "l’amministrazione comunale, dal nostro punto di vista, soprattutto nelle zone della città a bassa presenza di fontane e aree verdi come il centro storico, ma dovrebbe aumentare la presenza di fontane, a ciclo non continuo, per non sprecare acqua, e di alberi bassi per creare ombra e rilasciare ossigeno per limitare l’effetto ‘isola di calore urbano’". Parallelamente, conclude Ricci, "sosteniamo la necessità di istituire nelle giornate da bollino rosso centri di assistenza come si è già fatto in altre realtà: il cambiamento climatico è un problema globale serio, ma le amministrazioni locali possono nel piccolo limitare il fenomeno attraverso ricette specifiche".