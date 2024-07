E’ morto l’avvocato Capone. Aveva 60 anni

Vicopisano (Pisa), 21 luglio 2024 - Addio all'avvocato Alessandro Capone del foro di Pisa. Il professionista, amante delle moto, aveva 60 anni ed è morto per una malattia. Era un tributarista molto stimato. Il suo studio - attività di famiglia - si trova a Vicopisano, ma era conosciuto in tutta la provincia.

L'avvocato Capone era un appassionato di Harley-Davidson, tanto da far parte del club di Pontedera dedicato alle famosissime due ruote. Già tanti sono i ricordi sui social e gli attestati di amicizia. Amici che ricordano il suo amore, non solo per le moto, ma anche per il mare e la montagna.