Aveva refurtiva per 30mila euro. Arrestato e portato in carcere

Hanno visto una bici appoggiata e hanno visto il vetro rotto. Da qui il controllo e la scoperta, hanno fermato un uomo con 30mila euro di refurtiva. I carabinieri della Compagnia di Pisa hanno arrestato in flagranza una persona per furto in abitazione. I militari della Stazione di Migliarino Pisano - nel corso dei servizi per la prevenzione e la repressione dei reati contro il patrimonio – passando in una strada del centro, hanno notato una bicicletta appoggiata alla recinzione di un’abitazione e il vetro di una finestra manomesso. Gli uomini dell’Arma hanno eseguito un controllo e hanno sorpreso un uomo che cercava di fuggire bloccandolo. E’ stato recuperato un borsone con all’interno gli oggetti che sarebbero stati utilizzati per introdursi nell’abitazione, sequestrati.

Ma cosa fondamentale per i proprietari della casa, i carabinieri hanno recuperato un borsone contenente tutta la refurtiva: svariati monili in oro, orologi e monete da collezione e denaro contante il tutto per un presumibile valore complessivo di oltre 30mila euro; che al termine degli accertamenti è stata loro restituita.

L’arrestato è stato trattenuto, come disposto dall’Autorità Giudiziaria, nella camera di sicurezza dell’Arma, in attesa del rito Direttissimo in Tribunale a Pisa, che si è tenuto ieri mattina e che ha visto la convalida dell’arresto. L’uomo è stato portato nel carcere Don Bosco di Pisa.