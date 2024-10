Automobilisti bloccano le corse dei bus: "Mandato ai legali"

Autolinee Toscane informa di aver dato mandato ai propri legali di valutare se vi siano le condizioni per denunciare per interruzione di pubblico servizio i proprietari delle auto lasciate in divieto di sosta che hanno bloccato il servizio di Tpl. Il primo episodio si è verificato in via Puglia angolo via Basilicata, qui alcune auto hanno impedito il passaggio del bus della Linea 13 che è rimasto bloccato dalle 16:56 alle 17:38. L’altro episodio è avvenuto in via Cuocco dove verso le 20,29 la corsa della Linea 4 bus tpl che dai Passi arriva fino alla Stazione è stata soppressa perché il mezzo non poteva transitare per l’auto.