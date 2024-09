Auto usata come ariete. Spaccata in pasticceria

Nuovo furto con spaccata nella provincia pisana nella notte tra domenica e lunedì, e un ingente danno per i titolari di uno dei locali più conosciuti e amati di Vecchiano, il Bar pasticceria Silvia. L’auto in retromarcia a tutta velocità che sfonda la vetrina, i ladri che frettolosamente prelevano la cassa e fuggono via: tutto in pochi istanti registrato dalle telecamere di sorveglianza, dalle quali si legge anche la targa del veicolo, con tutta probabilità già oggetto di furto.

"Abbiamo perso il fondo cassa di domenica, che non era stato depositato, più altro contante- spiega il titolare de locale Antonio Gennai- tanti i danni al locale, il bancone da risistemare, le vetrine, la porta d’ingresso, oltre ovviamente al lavoro perso dopo il furto, per ripristinare la fruibilità del bar".

Il metodo usato dai ladri, organizzato e diretto, fa presumere che si tratti di una banda di professionisti, sia per la dinamica che per l’esecuzione. Nel territorio pisano in questi anni sono stati molti i furti a danni di attività commerciali che si avvalgono di un’auto come "arma" per entrare nel locale, mettendo a rischio non solo le risorse economiche dei proprietari ma anche l’incolumità di chi potrebbe trovarsi ancora sul luogo di lavoro, magari in orario di chiusura, per concludere le ultime operazioni della giornata appena trascorsa.

Il sindaco di Vecchiano e presidente della Provincia di Pisa Massimiliano Angori ha espresso disappunto per quanto accaduto: "Appena saputo dell’episodio mi sono recato a esprimere la mia solidarietà ai titolari dell’attività, che hanno subito questo vile episodio. Oltre al fondo cassa pari a circa 3000 euro e ai danni al locale, grave anche la perdita per i nostri imprenditori locali dell’impianto della cassa, del valore di circa 10mila euro- ha dichiarato Angori- come Amministrazione Comunale effettueremo le verifiche del caso con le forze dell’ordine locali, poiché ci viene segnalato che questo tipo di furto, molto pericoloso anche per la pubblica incolumità, sta andando per la maggiore sul territorio provinciale. E come presidente della Provincia di Pisa, valuterò la richiesta dell’intervento della Prefettura, istituzione deputata a garantire la sicurezza e il controllo del territorio nelle varie comunità".

