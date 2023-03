Auletta presenta la coalizione "Siamo noi il voto utile per i pisani"

Si allarga la coalizione a sostegno della candidatura a sindaco di Ciccio Auletta, che oltre alla lista di cittadinanza Una città in comune e a Rifondazione, ora può contare sul sostegno di Unione Popolare (formazione promossa da Rifondazione e Potere al Popolo). "Ci candidiamo - ha spiegato Auletta - in continuità con il progetto portato avanti in questi anni, allargandolo grazie a questa alleanza. Il nostro primo obiettivo è battere il sindaco Conti e l’alleanza che lo sostiene".

Nei prossimi giorni saranno presentati anche i nomi dei candidati al consiglio comunale, anche se alcune indiscrezioni già circolano e riguardano per Una città in comune le candidature di Tiziana Nadalutti, Marco Ricci e Sergio Bontempelli, mentre capilista di Unione Popolare saranno Stefano Teotino e Federico Oliveri. "Siamo noi il voto utile per i pisani - dice Auletta - perché abbiamo una proposta politica credibile e radicata nelle battaglie quotidiane, sul territorio, nei quartieri e nei luoghi di lavoro. La nostra stella polare è l’attuazione della Costituzione nata dalla Resistenza antifascista, che contiene i principi e gli strumenti per contrastare le crisi in corso e sviluppare un’alternativa alle politiche del centrodestra e del centrosinistra che le hanno generate, avendo la capacità di riattualizzare i valori fondanti dell’antifascismo". Il candidato sindaco della sinistra radicale osserva anche che "finora stiamo assistendo a una campagna elettorale senza discutere dei temi: noi siamo gli unici a farlo da mesi e in modo pubblico e trasparente con assemblee in cui coinvolgiamo i cittadini". "La destra è a favore della base militare lo sappiamo - conclude Auletta - ma Martinelli e il centrosinistra che dicono? Idem su Tangenziale Nord-Est, Darsena Europa e nuova pista di Peretola. Così come le operazioni speculative contenute nel Piano Strutturale Pisa-Cascina".