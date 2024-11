Assemblea contro i tagli all’assistenza-disabili

Tagli alle ore di assistenza specialistica per studenti e studentesse con disabilità: docenti e assistenti organizzano – invitando tutta la cittadinanza – un’assemblea pubblica venerdì 8 novembre, a partire dalle 17, al centro Sms sul viale delle Piagge. "Da settembre, con l’inizio delle lezioni, molte scuole superiori di Pisa si sono dovute confrontare con l’assenza di un numero consistente di ore di assistenza specialistica per gli studenti e le studentesse con disabilità grave – spiega la nota di docenti e assistenti – , senza nemmeno ricevere comunicazioni chiare e tempestive in merito. Ciò che inizialmente sembrava essere un problema temporaneo di organizzazione delle risorse si è rivelato, invece, un vero e proprio taglio significativo operato dalla Società della Salute. Nelle scorse settimane, è stato comunicato agli istituti scolastici che le ore di assistenza specialistica messe a disposizione per quest’anno saranno di molto inferiori a quanto deciso in precedenza. In molti istituti i tagli oscillano fra il 30 e il 50 % delle ore previste. Tagliare ore di assistenza significa creare esclusione e sacrificare il diritto allo studio per la componente più fragile della popolazione studentesca. Tutto ciò è vergognoso e inaccettabile. Come docenti e assistenti che lavorano negli istituti superiori di Pisa abbiamo deciso di mobilitarci contro questi tagli scriteriati, a fianco dei nostri studenti e studentesse e delle loro famiglie. Vogliamo discuterne insieme all’intera cittadinanza, perché pensiamo che un attacco così grave alla scuola e ai diritti delle persone con disabilità vada respinto con forza. Una scuola che abbandona anche solo uno studente tradisce il futuro di tutti".