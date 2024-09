"Assassinate la Zitella". Commedia del "Gabbiano"

Una commedia esilarante, che ha già raccolto grandi successi per un momento di svago coniugato alla solidarietà. L’Associazione culturale il Gabbiano torna in scena con "Assassinate la Zitella", una commedia di G.Carlo Pardini, protagonista sabato 5 ottobre alle 21 nel salone parrocchiale dell’Ups S. Stefano e m. – Immacolata – San Pio X. Attori e attrici storici della compagnia, uniti dalla comune passione per il teatro, porteranno sorrisi e divertimento al pubblico che ormai li segue da anni. Questa volta l’abbinamento solidale è con l’associazione GMA-Gruppo Missioni Africa Ets per il progetto "Il Sorriso di Marianeve": l’ingresso è libero ma chi vorrà potrà lasciare un’offerta. Negli anni, grazie alle donazioni raccolte, anche con il contributo del format ‘La Bici delle storie ‘ (divenuto anche una pubblicazione di storie per bambini) ideato e curato da Daniela Bertini, direttrice artistica dell’associazione culturale Il Gabbiano, il gruppo del GMA Ets di Pisa ha portato avanti con successo la costruzione di blocchi scolastici in Etiopia in ricordo della piccola Marianeve. Per reperire i fondi per la costruzione delle scuole è nata la collana di libri di fiabe per bambini "A Marianeve" (Pacini editore) che affianca alla pubblicazione "classica", la traduzione delle fiabe scritte da Nonna Lela, in Braille, CAA-Comunicazione Aumentativa Alternativa, versione audio e video in LIS-Lingua dei segni italiana.

A.A.